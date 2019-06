O femeie s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Ploiești. Ea n-a vrut să-și înmormânteze mama, decedată de o săptămână O femeie s-a aruncat in aceasta seara de la etajul 8 al unui bloc din Ploiești, din zona Bariera București. Mama femeii a murit in urma cu o saptamana și n-a fost ingropata nici pana acum. Vecinii n-au mai suportat mirosul și au anunțat-o ca au chemat pompierii. Cand aceștia au sosit in zona, aceasta s-a aruncat de la etaj, a anunțat ziarulincomod.ro. Ea a murit pe loc. Femeia in cauza avea 61 de ani și era cunoscuta ca avand probleme psihice. Mama ei, care decedase de cateva zile, avea 88 de ani O tanara de etnie roma crescuta in SUA și doctoranda la Stanford critica discursul Papei: „M-a deranjat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

