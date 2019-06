Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s-a aruncat de la etajul opt, vineri, când pompierii au intervenit într-un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru în descompunere, informeaza IPJ Prahova.

- Persoana decedata era mama celei care s-a aruncat de la etaj. "Am fost sesizati despre faptul ca dintr-un apartament, din Bld. Bucuresti, zona Timken, in care se cunostea ca locuieste o femeie cu mama sa, iese un miros insuportabil. Intrucat nimeni nu a raspuns la usa, politistii au solicitat ajutorul…

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s-a aruncat de la etajul opt, vineri, cand pompierii au intervenit intr-un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru in descompunere, informeaza AGERPRES.Persoana decedata era mama celei care s-a aruncat de la etaj. "Am fost sesizati…

- Un barbat in varsta de 77 de ani s-a aruncat in gol, joi seara, de la etajul 5 al unui bloc situat pe strada Mehedinți din cartierul clujean Manaștur. In urma impactului cu solul, barbatul a decedat. Polițiștii spun ca toate indiciile arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul 5 al imobilului situat…

- Reprezentanții ISU Vaslui au transmis ca un tanar s-a sinucis in padurea Delea, iar mama sa s-a aruncat in gol de pe pasarela pietonala din apropierea Garii Vaslui, aceasta fiind in stop cardio-respirator la ora transmiterii acestei știri, scrie Mediafax. „I se acorda ingrijirile medicale…

- Polițiștii din județul Neamț fac cercetari, dupa ce o femeie in varsta de 54 de ani, internata la Spitalul din Roman, s-a aruncat, marți, in gol de la etajul al doilea al instituției medicale.Potrivit Georgianei Moșu, purtator de cuvant al Poliției Neamț, cazul a fost sesizat de catre cadrele ...

- O femeie in varsta de 54 ani, din Iasi, a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al sectiei Spitalului municipal Roman unde era internata. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt,...