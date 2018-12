Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a evitat sa spuna daca preotul filmat in timp ce spovedea o femeie in spatele unei benzinarii din București a procedat sau nu greșit. „Nu cunosc cazul, deci nu il comentez”, a spus Banescu. Libertatea l-a contactat pe Vasile Banescu,…

- O femeie a fost surprinsa de camerele video in timp ce incerca sa sparga geamul unui magazin cu un pepene, informeaza The Independent. Un angajat a spus ca a aparut in fata magazinului de mobila veche...

- Autoritațile au identificat-o pe Snochia Moseley, in varsta de 26 de ani, drept femeia care a comis un atac armat intr-un centru comercial din Aberdeen, Maryland, și și-a ucis trei colegi de munca inainte de a se sinucide, scrie The Mirror. Moseley, care era angajata temporar la centrul de distribuție…

- O persoana a fost lovita de o masina, in urma cu putin timp, pe strada Raului din Craiova. Potrivit ISU Dolj, victima este inconstienta. Este vorba despre o femeie, care este resuscitata in acest moment. Revenim cu detalii.

- O presupusa clarvazatoare din Capitala, in varsta de 62 de ani, va comparea pe banca acuzatilor pentru escrocherie in proportii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, "vrajitoarea" a fost denuntata de o locuitoare a Capitalei, clienta a acesteia si a fiicei sale.

- O femeie din Scoția bea cate doua pahare de urina pe zi pentru a-și trata alergiile. Femeia susține ca urina sa a ajutat-o deseori. Faith Canter, in varsta de 39 de ani, este antrenor de fitness și sanatate. Ea spune ca marea descoperire a facut-o pe cand locuia in Portugalia. Intr-o seara, ea a fost…

- CCR va discuta, luni, legea de revizuire a Constitutiei, dupa ce Senatul a adoptat, decizional, initiativa cetateneasca pentru revizuirea Legii fundamentale potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.