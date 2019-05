Stiri pe aceeasi tema

- Amanda Eller, in varsta de 35 de ani, instructor de yoga, a mers cu prietenul ei, Benjamin Konkol, in ceea ce trebuia sa fie o excursie de vis, in Insulele Hawaii. Totul s-a transformat intr-un coșmar pe 8 mai, cand Amanda s-a pierdut in padurea din jurul rezervației Makawao. Timp de 17 zile, nimeni…

- Un sofer de TIR din Alba a fost implicat intr-un accident grav, miercuri, in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata. Autovehiculul de mare tonaj pe care-l conducea a fost lovit de un autoturism, pe contrasens, iar in urma impactului camionul s-a rasturnat pe sosea. Cele doua persoane care au…

- O fata de 5 ani, din Gura Humorului, și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 20.00, pe strada Oborului, din Gura Humorului, și a fost provocat de un barbat de 59 de ani, pe fondul neatenției. El a pierdut controlul asupra direcției de […]

- Un șofer român de TIR este cautat de doua femei din Germania, dupa ce acesta le-a salvat lor și celor doi cai aflați în remorca mașinii lor viața, în contextul în care mașina în care se aflau a luat foc pe autostrada. Potrivit unei postari pe Facebook a uneia dintre…

- Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Executivului apar mai multe acte normative, printre care si o singura OUG, care prevede modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, potrivit mediafax. Ordonanta de urgenta…