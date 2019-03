Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani, in varsta de 23 de ani și un altul de 22 de ani, au reușit sa oripileze Marea Britanie. Aceștia au violat o femeie, in ziua in care unul dintre ei iși aniversa ziua de naștere. A considerat aceasta fapta drept un cadou de ziua lui, scrie a1.ro.

- Inca trei pacienti au murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat si o femeie din Arad, dar si despre un barbat din Constanta si unul din Timis. Numarul total al deceselor a ajuns la 113, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Wayne Rooney are probleme in casnicie dupa ce The Sun a dezvaluit ca fotbalistul care activeaza in prezent la clubul american D.C. United a petrecut alaturi de o barmanița in mai multe baruri din Florida. Soția fotbalistului, prezentatoarea TV Coleen Rooney, il amenința pe fotbalist ca pleaca acasa,…

- O femeie din Marea Britanie, in varsta de 30 de ani, a fost injunghiata mortal in timp ce trecea pe langa o școala. Doi barbați au fost arestați in urma incidentului cumplit. Potrivit...

- O femeie din Marea Britanie, bolnava de cancer, a participat la propriul priveghi, care s-a desfașurat sub forma unei reuniuni sumbre, dar in care și-a "celebrat" moartea. Ideea i-a venit dupa ce și-a dat seama cat de dureros e pentru familie și prieteni sa organizeze o inmormantare și apoi sa stea…

- Femeia povestește ca iubitul ei a inceput sa iasa in oraș aproape in fiecare week-end. Pentru ca barbatul venea foarte tarziu acasa, ea a decis sa-i ceara 50 de dolari daca vine mai tarziu de patru dimineața. Cuplul care este impreuna de doi ani s-a chinuit sa se adapteze reciproc la programul social…

- În ziua de 19 decembrie a.c. poliitii iau depistat i încarcerat pe trei brbai din localitatea Dudescu pe numele crora au fost emise madate de executare a pedepsei cu închisoarea.În cursul zilei de ieri poliitii din cadrul Seciei 5 Poliie Rural Viziru au organizat i desfurat o aci...

- Politistii din Dambovita au reusit sa puna mana pe doi barbati si o femeie, suspectati de politistii din Arges ca ar fi comis mai multe furturi din locuinte. Din informatiile pe care le detinem, doi barbati si o femeie din Arges au fost prinsi de politistii din Dambovita in zona localitatii Bratesti,…