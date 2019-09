Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care sufera de o condiție extrem de rara a reușit sa ii bulverseze de tot pe medici, care cerceteaza acum bizarul caz. Tanara susține ca misterioasa ei boala a debutat din senin și ca, de atunci, viața ei este un adevarat calvar.

- DSP Bihor a transmis ca a primit o atenționare de la Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica, prin care se informeaza despre „aspecte privind prezența și circulația țanțarilor aparținand speciilor Culex pipiens și Aedes…

- Kate Cunningham, in varsta de 34 de ani, și-a invitat familia și prietenii sa asiste la ceremonia care a avut loc intr-un parc din Liverpool, scrie stirileprotv.ro. Tanara mireasa spune ca a luat decizia de a se casatori cu un soc pentru a atrage atenția la faptul ca autoritațile planuiesc…

- O femeie, in varsta de 47 de ani, din comuna Focuri, a fost gasita beata intr-un șanț, avand rani pline cu viermi. Medicii au internat-o la un spital de specialitate pentru a ii trata ranile infectate.

- O femeie, in varsta de 23 de ani din Anglia, a fost in culmea fericirii atunci cand a aflat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil. S-a pregatit temeinic in timpul sarcinii și abia aștepta sa iși stranga pruncul in brațe, insa vestea pe care a primit-o din partea medicilor a daramat-o complet.

- Tragedie la sedinta PSD. O femeie a murit, altele trei au avut nevoie urgenta de ambulanta. Vezi de ce…. O femeie a murit in urma unui infarct, iar altele trei au avut nevoie de ambulanta, sambata, la sedinta femeilor din PSD care are loc la Mamaia, transmite Romania TV . Membrul PSD care a murit se…

- In urma analizelor Bianca a aflat ca are diabet, boala secolului 21. Medicii i-au depistat boala in urma cu mai bine de zece ani. Se pare ca diabetul a fost cauzat de stres șiBianca Dragușanu mai avea cateodata crize din cauza fluctuației nivelului glicemiei, motiv pentru care era nevoita sa faca…

- Un barbat a murit pe marginea strazii, in localitatea Raureni, iar echipajul de urgența nu l-a putut salva. Barbatului i s-a facut rau in curtea casei sale, iar o femeie l-a urcat in mașina sa-l duca la spital, intalnindu-se pe drum cu ambulanța. Barbatul a decedat pe DN 64, vineri dupa amiaza, chiar…