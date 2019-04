O femeie originara din Constanta a participat in Italia la o cunoscuta emisiune TV

Stiri pe aceeasi tema

- La Parohia Fericitul Ieremia Valahul din orasul Navodari, judetul Constanta, enoriasii au venit cu bratele incarcate de flori, duminica dimineata, pentru a sarbatori Duminica Floriilor.Aceasta sarbatoare reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana…

- O tanara romanca, in varsta de 32 de ani, cu domiciliul in Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost gasita moarta in casa. Un echipaj de interventie a ajuns la casa romancei si au fost nevoiti sa forteze o fereastra pentru a intra in casa, dupa ce familia a dat alarma, cand aceasta nu a mai…

- Un roman in varsta de 31 de ani a reușit sa fuga de sub escorta poliției din Brescia, in timp ce era adus la audiența la tribunalul din orașul din nordul Italiei. Deținutul era condamnat la șapte ani de inchisoare de o instanța din Romania. El a fugit din țara inainte sa fie inchis și a fost descoperit…

- Originara din Constanta, Roxana Niculae (44 de ani) s-a mutat la Cluj in urma cu cinci ani, singurul loc din tara in care medicii au gasit un tratament pentru problemele ei de sanatate. Ulterior, a inceput aici un business care i-a schimbat treptat viata.

- Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita, joi, in judetul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 39, intre statiunile Neptun si Olimp, informeaza un comunicat de...

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie provizoriu pentru un barbat care si ar fi agresat fosta concubina.Astfel, la data de 13 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 38 ani, din municipiul Constanta, despre faptul ca in apropierea…