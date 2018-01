Stiri pe aceeasi tema

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohanis il ataca dur pe ministrul Tudorel Toader pe subiectul legilor Justitiei. “Daca cineva isi imagineaza ca nu vor exista urmari (la nivelul UE) e pur si simplu cazut din Luna”, a afirmat seful statului, la o intalnire ...

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Veste bomba primita de Ionuț Gologan, românul care este condamnat la moarte în Malaezia, chiar de la ministrul Justiției, Tudorel Toader, care s-a aflat într-o vizita oficiala de 5 zile în statul asiatic.

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

- "Ministrul justiției nu da verdicte - propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al justiției, pornind de la raportul pe care l-a intocmit Inspecția judiciara, se apropie de final. Nu țin cont numai de concluziile și constatarile raportului Inspecției judiciare, ci o voi integra in ansamblul…

- Este haos total in sistem dupa aplicarea legii recursului compensatoriu. Nimeni nu a inteles, pana acum, care este numarul exact al detinutilor eliberati. Initial, sindicalistii vehiculau eliberarea a peste 1000 de persoane, insa recent, chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, acuza sindicalistii…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Scrisoarea adresata de catre reprezentantii Comisiei parlamentare care verifica aspecte ce tin de prezidentialele de acum 8 ani, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria”, a ajuns la destinatie. Adica la sediul institutiei conduse de catre Tudorel Toader. De altfel, ministrul insusi a confirmat…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader incearca pe cat se poate sa il ajute sub o forma sau alta pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Ultima gaselnita a acestuia, pornind de la cazul Belina, este aceea de a cere Curtii Constitutionale imunitate penala pentru parlamentari. Asta tocmai pentru ca alesii sa nu…

- Ordinul ministrului de Interne prin care se stabilesc aresturile de politie care au conditii improprii a fost publicat in Monitorul Oficial, iar toate calculele executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie trebuie refacute pentru a fi avute in vedere zilele petrecute in detentie in…

- 1334 de deținuți au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care il contrazic pe ministrul Justitiei.Cifre exacte: 674 liberati la termen si 660 (de…

- "Daca și cand ma voi decide... voi anunța public. Nu este un lucru pe care il avem in calcul, dar este un lucru la care lucram, daca pot exprima așa. De ce? Pentru ca pana la urma este obligația mea. Eu am cerut IJ ca dupa zece ani sa faca o evaluare de fond manageriala la Ministerul Public și la…

- Cifra de 674 detinuti eliberati ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu a fost anuntata si de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intr-un mesaj publicat joi pe pagina de Facebook. Comunicatul Administratiei Nationale a Penitenciarelor vine dupa ce Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Contre dure au avut loc in sala de ședințe a Curții Constituționale intre ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul DNA, Simona Ricu, pe Dosarul Belina. Procurorul acuza faptul ca inalții demnitari intenționeaza sa știrbeasca din competenețele DNA, in timp ce Tudorel Toader arata ca procurorii…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situatia din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" si ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din inchisori.Ea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis saptamana trecuta invitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea "Ora Guvernului" de luni, pe tema penitenciarelor. "S-a aprobat solicitarea grupului PNL pentru 'Ora Guvernului', invitat fiind domnul ministru al Justitiei,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative legate de modificarea legilor Justitiei. In replica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca proiectul asupra…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, la TVR 1, ca in cazul proiectului de lege privind legile justiției "totul este in neregula" iar ministrul Tudorel Toader nu și-a asumat acest proiect. "Totul este în neregula. În primul rând, felul în…

- DIICOT anunța, marți, printr-un comunicat, ca, la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut loc Adunarea Generala pentru analizarea proiectul de lege pentru modificarea și completarea legilor justiției. In urma votului, noteaza Direcția, a rezultat ca larga majoritate a procurorilor…

- In vreme ce mii de romani ieseau in strada impotriva modificarii legilor justitiei, Tudorel Toader era la han. Imaginile care il arata pe ministrul Justitiei la Hanul Razesilor din Tupilati, Neamt (langa celebrul Han al Ancutei) au fost postate duminica seara de bibliotecarul din localitate, informeaza…

- In timp ce, in țara, se pregateau proteste impotriva modificarilor aduse la legile justiției, ministrul Tudorel Toader era la o șezatoare cultural-artistica, la Tupilați , Neamț, “acasa” la vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Ion Asaftei (ALDE), cunoscut prin ardoarea cu care se promoveaza…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca experiența ultimelor luni nu-i permite sa spuna ca are toata increderea in ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Pur instituțional, probabil v-ați aștepta sa spun ca am toata încrederea, dar experiența…

- Inspecția Judiciara le da o lovitura grea celor de la DNA. Procurorii il reclamasera pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, la CSM pentru ca ar fi incalcat independența justiției prin declarațiile publice facute in ”Dosarul Belina”.Cei de la Inspecția Judiciara susțin ca Tudorel Toader nu…

- "Este vorba de propunerea de preluare a doua unitați militare de pe raza comunei Unguriu, județul Buzau, unitați militare aflate, evident, in administrarea Ministerului Apararii Naționale", a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ședința de Guvern. AGERPRES (/imagine:…

- Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din cadrul CSM, se afla raportul Inspectiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 avand ca obiect „eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea structurii centrale…

- "Dupa audieri, raportul va fi supus analizei Sectiei de procuror care va da un vot pe raportul Inspectiei Judiciare, care poate sa fie cu observatii, indiferent daca e de admitere sau respingere. Vom vede cel mai probabil martea viitoare cand e sedinta de evaluare, aprobare a raportului de control.…

- "Legea a intrat in vigoare de cateva zile, vocatia este pe viitor, judecatorii vor analiza cererile de liberare conditionata. Cand judecatorii vor libera conditionat, vor stabili conditiile si abia in legatura cu aceia probatiunea are competente dupa lege, pe care si le indeplineste. (...) Probatiunea…

- Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) il acuza pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, de dezinformare. Potrivit organizației sindicale, ministrul Justiției induce ideea falsa ca absolut toți cei peste 3.000 de deținuți care au capatat dreptul de a se elibera condiționat…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, compensarea angajatilor din penitenciare pentru munca in conditii improprii.

- "Pentru ca am intrat de ceva timp intr-o epoca a compasiunii compensatorii, cerem ministrului Justitiei plata orelor suplimentare pentru angajatii din penitenciare. Costurile acestei masuri ar fi de cateva zeci de ori mai mici decat cele presupuse de compensatiile de 5 - 8 Euro pentru fiecare zi…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ii cere ministrului Justitiei sa le fie platite orele suplimentare lucrare. „Costurile acestei masuri ar fi de cateva zeci de ori mai mici decat cele presupuse de compensatiile de 5 - 8 Euro pentru fiecare zi de detentie anuntate,…

- CSM vine cu o serie de lamuiri si explica de ce l-a refuzat pe ministrul Justitiei cand acesta a cerut detasarea unui magistrat cu certificat ORNISS, avand in vedere informatiile identificate in spatiul public cu privire la modul de constituire a comisiei de inventariere a arhivei SIPA. Reamintim ca…