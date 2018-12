Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 80 de ani care a fost ranita in apartamentul sau de elemente ale unei grenade lacrimogene in incidentele de la manifestațiile organizate sambata la Marsilia a murit duminica in blocul operator al unui spital din acest oraș, scrie AFP.

- O batrana in varsta de 87 de ani a fost lovita in plin de trenul de pe cursa Slobozia - Ungheni.Potrivit sefului intreprinderii CFM, femeia, originara din Balti, se deplasa pe șinele de cale ferata si, cel mai probabil, nu a auzit semnalul de alarma emis de locomotiva.

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, relateaza Reuters.

- Un al treilea corp - al unui barbat - a fost descoperit marti in daramaturile imobilelor vechi care s-au surpat luni in centrul Marsiliei, a declarat procurorul Republicii din oras Xavier Tarabeux pentru AFP, informeaza News.ro.Corpurile altui barbat si unei femei au fost gasite de salvatori…

- O mașina de Poliție a fost lovita de un alt vehicul, marți seara in centrul Bucureștiului. Cei doi agenți aflați in autospeciala au fost raniți ușor și au refuzat sa fie transportați la spital. Poliția Rutiera a demarat o ancheta pentru a stabili cine este de vina pentru producerea accidentului. Coliziunea…

- O fetița de 3 ani a murit in Spania dupa ce mama sa, aflata la volan, a lovit un autobuz școlar din spate. Conform autoritaților, decesul fetiței a survenit dupa ce tableta pe care o ținea in maini a lovit-o in fața, relateaza BBC. Totul s-a intamplat in orașul Vilanova de Arousa, in nord-vestul Spaniei.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul s-a produs pe drumul national 1B, care face legatura intre Ploiesti si Buzau, in localitatea Loloiasca. Primele cercetari de la locul accidentului arata ca un TIR care se deplasa catre Buzau nu a oprit la trecerea…