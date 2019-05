Stiri pe aceeasi tema

- O femeie militar albaneza care participa la exercitii ale NATO in Letonia a fost ucisa luni in explozia unei mine din Al Doilea Razboi Mondial, in timpul unei misiuni de deminare, a anuntat armata letona, informeaza AFP.

- Potrivit As, in luna ianuarie,jucatorul a fost supus unui control medical in urma caruia i s-a descoperit o maformatie cardiaca. Doctorii l-au sfatuit sa se opereze sau sa renunte la fotbal. Insa Faty nu a luat in considerare acestesfaturi si s-a transferat la Malanti Chiefs. Intr-un interviu acordat…

- Barbatul care a agresat duminica o femeie, la intrarea intr-un magazin din capitala, a decedat in urma ranilor pe care si le-a provocat apoi in zona gatului cu un cutit, informeaza Politia Capitalei. Barbatul in varsta de 30 de ani nu a mai putut fi salvat, in ciuda interventiei echipajelor…

- O femeie in varsta de 54 ani, din Iasi, a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al sectiei Spitalului municipal Roman unde era internata. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt,...

- Oana Zavoranu a declarat de nenumarate ori ca s-a ințeles foarte bine cu mama soțului ei, care din pacate s-a stins din viața in urma cu mai bine de doi ani, insa nimeni nu știa care este relația cu socrul sau. Ei bine, vedeta le-a spus adevarul prietenilor virtuali. Oana Zavoranu si tatal lui Alex…

- DOLIU… Cea mai batrana femeie din comuna Valeni, Maria Gandore, a incetat din viata chiar cu cateva zile inainte de a implini varsta de 100 de ani. Cateva probleme de sanatate survenite pe fondul unui organism firav, subrezit de trecerea anilor, i-au adus sfarsitul. Alaturi de ea, pana in ultimele clipe,…

- Un accident grav de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN66. Potrivit polițiștilor, intre localitațile Pui și Rușor din județul Hunedoara o mașina a lovit frontal o betoniera. In urma impactului, o femeie a murit, iar o fetița a fost ranita, avand picioarele fracturate. De asemenea, șoferul…

- Incendiul a avut loc intr-un apartament dintr-un bloc de pe str. 21 Decembrie 1989 din Cugir. Dupa ce au fortat usa, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la o saltea de pe pat, unde au gasit si trupul femeii decedate. "La fata locului a intervenit SVSU Cugir cu o autospeciala de lucru cu…