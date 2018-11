Stiri pe aceeasi tema

- Un iPhone de ultima generatie costa aproximativ 1.000 de euro pentru utilizatorii de rand, insa pentru o vedeta de televiziune din Rusia, utilizarea unui telefon produs de Apple ar putea sa coste 1,6 milioane de dolari.

- OMV a renuntat la un schimb controversat de active cu Gazprom, preferand sa cumpere direct de la compania rusa o participatie de aproape 25% intr-un proiect din Siberia, dupa ce norvegienii s-au opus planurilor initiale ale austriecilor, care voiau sa le dea rusilor la schimb accesul la OMV Norvegia.…

- Simona Halep a anunțat ca a cerut și primit un wildcard la Moscova, turneu indoor, programat in saptamana premergatoare Turneului Campioanelor de la Singapore. Numarul 1 mondial a justificat decizia de a merge in Rusia atat de aproape de Singapore prin dorința de a schimba ceva in program. „Am vrut…

- O actrita din Rusia a lovit in direct o femeie din public, dupa ce aceasta din urma a criticat-o pentru ca este insarcinata la o varsta inaintata si pentru ca are un copil cu sindromul Down.

- Veaceslav Ionița spune ca membrii Guvernului au decis sa absenteze de la acest eveniment important economic din raționamente politice, dar nu economice. Întrebat cât de importanta este în plan economic Federația Rusa pentru Republica Moldova, Ionița a spus ca lucrurile trebuie…

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul amplelor sale manevre militare Vostok-2018 in Siberia si Extremul Orient rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate cu privire la o consolidare a prezentei militare a Rusiei in zona, relateaza AFP.

- ♦ Piata din Rusia a contribuit cu circa 5% anul trecut la businessul total al PepsiCo, de peste 63 mld. dolari ♦ Cu o populatie de aproape 150 de milioane de oameni, aceasta este una dintre cele mai importante piete pentru producatorul de bauturi si snacksuri.

- Rainer Seele, directorul grupului austriac OMV, a fost decorat luni de catre președintele rus Vladimir Putin, episodul marcand un nou moment in cadrul prieteniei ruso-austriece in domeniul energetic. Seele a primit ”Ordinul Prieteniei” din partea președintelui rus. OMV este parte a gazoductului Nord…