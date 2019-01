Stiri pe aceeasi tema

- Conditii meteo extreme pe Valea Prahovei. Ploaia inghetata a blocat echipamentele de transport pe cablu, astfel ca zeci de turisti care se aflau in gondola din Sinaia au ramas blocati la inaltime zeci de minute.

- Ploaia inghetata a adus haos astazi, in Sinaia! Aproximativ 100 de turisti au ramas blocati in echipamentele de transport pe cablu. A fost nevoie de salvamontisti pentru ca oamenii sa fie coborati in siguranta. Acum, este risc mare de avalansa in muntii Bucegi.

- Jandarmii montani au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a ajuta doi turisti care au ramas inzapeziti cu masina in zona Belvedere din Bucegi, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dambovita. Turistii au sunat la 112 pentru a cere ajutor. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Administratorii domeniului schiabil al statiunii Sinaia au deschis oficial, joi, sezonul de iarna 2018 – 2019. Tarifele pentru transportul pe cablu la Sinaia au ramas aceleasi ca si anul trecut, iar in Valea Soarelui, la 2000 de metri altitudine, in Masivul Bucegi, partiile sunt acoperite cu un strat…

- Fiica ei, de doar 13 ani, ar fi ramas insarcinata! Asta dupa ce copila ar fi fost vanduta mai multor baieti. Vanduta si drogata, acuza chiar mama ei! Asta i-ar fi soarta unei copile, pentru care mama lupta acum sa afle cine e tatal pruncului pe care cea mica l-ar purta in pantec.

- Imagini incredibile suprinse pe platoul Bucegi. Turistii au privit fascinati un fenomen meteo spectaculos. O mare de nori a acoperit Valea Prahovei. Din varful crestelor, turistii au filmat albul infinit. Iar pana sa ajunga la 2.000 de metri altitudine, multi s-au simtit ca-ntr-un avion. …

- Patru tineri din judetul Olt au ramas blocati in zapada dupa ce s-au aventurat cu masina pe un drum inchis circulatiei, pe Transalpina, fara sa aiba cauciucuri de iarna. Turistii au fost salvati de jandarmii montani si salvamontisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.