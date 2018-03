Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Tajani, președintele PE, a transmis un mesaj in care il apara pe europarlamentarul Cristian Preda care a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului National ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, in urma criticilor aduse in PE guvernelor Grindeanu…

- Asia Express, ce nu s-a vazut pe TV. S-au aflat mai multe detalii din culisele emisiunii. Concurenții și echipa de producție au indurat condiții greu de imaginat in timpul show-ului. Zeci de hoteluri schimbate – unul dintre ele fara un perete, somn de 4-5 ore pe noapte și “pe unde se putea” (de multe…

- Daca la Las Vegas te poți casatori in cinci minute, exista o țara din Europa unde divorțul se face la fel de rapid. Lucrurile s-ar putea schimba in scurt timp, insa, informeaza Bloomberg, citat de realitatea.net.

- Perspectiva aplicarii unor restrictii de circulatie masinilor diesel, in orasele germane, sporeste probabilitatea ca problema poluarii sa fie exportata in Romania, Bulgaria sau alte tari din estul Europei. Multi posesori de masini diesel din Germania vor sa scape cat mai repede de aceste autovehicule.…

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și

- Sambata, 17 martie, un acrobat Cirque du Soleil a cazut de la inalțime in timpul unui spectacol și, in ciuda eforturilor depuse de medici, nu a mai putut fi salvat. El a murit la spital cateva ore mai tarziu. Yann Arnaud era tatal a doua fetițe Acrobatul era Yann Arnaud, un sportiv de 38 de ani, casatorit,…

- Institutul Oncologic din Capitala percepe taxe de la bolnavi, ca sa aiba acces în instituție. Acest lucru a fost depistat de jurnalistul Alexandru Grecu. El și-a aratat indignarea într-o postare pe Facebook. „Sta o babuța la intrare și nu te lasa sa…

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Autoritatile de la Londra intentioneaza sa dezbata cazul privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, care lucra pentru spionajul britanic cu aliatii lor din NATO, scrie The Independent, citand surse...

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a mers in week end cu cei doi copii, Traian si Sofia la ski la predeal. Incantata de micutii care au luat lectii de ski si s au bucurat de sporturile de iarna, Elena Basescu a imortalizat momentele si a postat fotografiile…

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- Femeia de 37 de ani, care a decedat fiind surpirnsa de un munte de zapada si dusa ntr un parau in Vrancea, se numeste Claudia Malcea si este din Tulcea. De altfel, Claudia Malcea postase pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: "Venim cu nimic si plecam cu nimic, dar exista un lucru extraordinar pe…

- Cantaretul britanic Elton John a parasit scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut joi seara in Las Vegas, dupa ce a fost infuriat de un fan care l-a atins in mod repetat, scrie nme.com.

- Persoanele ucise in atacul comis vineri la Universitatea Centrala din Michigan sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press. Autoritatile considera ca autorul atacului este James Eric Davis, in varsta de 19 ani, student la Universitatea Centrala din Michigan.…

- Un muzician din SUA a facut un live pe Facebook, cu ocazia zilei lui de naștere, insa clipul video a avut un final dramatic. Prentis Robinson era pe strada și filma totul cu ajutorul unui selfie stick. In timp ce vorbea cu fanii de pe Facebook și le povestea anumite experiențe din viața lui, un trecator…

- Un politist dintr-o comuna de langa Deva, aflat in timpul sau liber, a salvat doi copii, unul de sase luni si un altul de patru ani, aflati intr-o casa cuprinsa de flacari, dupa ce parintii i-au lasat anesupravegheati. Norocul a facut ca agentul sef de politie Tudor Darie sa locuieste in apropierea…

- Viscol puternic, vizibilitate redusa pe DN 51 in Eveniment / Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 17.00, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele și Zimnicea, km 21+700 – km 39+000, din cauza ninsorii și a viscolului…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii. "Daca vrei…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Fundasul Florin Gardos, aflat sub contract cu clubul englez de fotbal Southampton FC, a semnat un contract cu CS Universitatea Craiova, a anuntat gruparea din Banie. Internationalul roman de 29 de ani a confirmat pe pagina sa de Facebook ca va evolua sub forma de imprumut pana in vara la echipa din…

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani in Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta in Romania. Ea s-a aratat socata de preturile din supermarket.

- Vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare (ARPID), Otilia Stanga, vorbeste, intr-un mesaj pe Facebook, despre criza imunoglobulinei, apreciind ca dozele care vor veni in lunile urmatoare sunt ”praf in ochi”. Ea atrage atentia ca, din iulie, nu exista ”niciun contract…

- Autoritatile locale anunta investitii importante in infrastructura de drumuri din municipiul Buzau. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul Constantin Toma vorbeste despre semnarea contractului de finantare pentru cele 43 de strazi de pamant, urmand ca in luna martie sa demareze efectiv lucrarile…

- Fata in varsta de 17 ani care s-a sinucis dupa ce i-a spus printr-un mesaj iubitului ca il insala a socat pe toata lumea din Anglia si nu numai! Mama fetei a vorbit pentru prima oara despre drama prin care trece.

- Unele restaurante coreene se opun cererii guvernului sud-coreean de a nu servi preparate din carne de caine in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, scrie Business Insider. Jocurile Olimpice de Iarna 2018 se organizeaza in Pyeongchang, iar autoritatile locale au interzis servirea preparatelor…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- UPDATE Gruparea Mobila de Jandarmi a confirmat ca a retinut suspectul principal in cazul crimei de pe strada Infratirii, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.30, pe Bulevardul Saturn. Aceasta a fost dus la Politie pentru continuarea cercetarilor. In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112…

- O mama bolnava de cancer, care a refuzat tratamentul pe timpul sarcinii, a impresionat o lume intreaga cu povestea ei. Gemma Nuttall (29 de ani) a primit o veste crunta de la medici, in timp ce era insarcinata. Femeia a fost diagnosticata cu o forma extrem de agresiva de cancer, dar a refuzat sa fie…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- O prietenie aniversata la patru veacuri! Este povestea unei relații ce dureaza din perioada cand artistul debuta in legendarul Cenaclu Flacara, iar Gabriela Bancescu era o frumoasa liceeana in practica la unul din restaurantele orașului lor natal, Brașov. Anii au trecut iar cei doi s-au ținut minte…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Un judecator a hotarat oprirea aparatului de sustinere a functiilor vitale ale unui baiețel de 11 luni, decizie care nu coincide cu dorința parinților copilului. Isaiah Haastrup a suferit leziuni cerebrale „catastrofale” la naștere, ramanand in imposibilitatea de a se mișca sau de a respira independent,…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a mușcat un câine polițist. Incidentul a avut loc în timp ce polițiștii din New Hampshire anchetau o serie de împușcaturi reclamate de martori. „Amândoi au încercat sa scape de poliție, iar unul dintre ei a devenit agresiv.…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Se pare ca elevii brașoveni nu sunt deranjați de interzicerea telefoanelor la cursuri, asa cum prevede noul Regulament scolar, astfel ca la protestul anunțat pentru vineri, in fața Prefecturii Brașov, au ajuns mai multe forțe de ordine ca protestatari. Deși peste 400 elevii brașoveni și-au anunțat prezența…

- Un barbat, de 56 de ani, din Motru pe numele carura autoritatile din Italia emisesera un mandat de arestare, a fost depistat ieri in municipiu. Suspectul era urmarit international, pe numele acestuia existand o semnalare emisa de catre autoritatile italiene ...

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- A treia zi de luni din ianuarie marcheaza cea mai deprimanta zi din an. "Blue Monday", aparuta pentru prima oara in 2005, a fost ideea unei companii de PR, care a luat in calcul mai multi factori ce pot strica ziua unei persoane. Potrivit The Sun, "calculele" pentru cea mai deprimanta…

- Un șef al Yakuza a fost prins datorita tatuajelor sale care au devenit virale pe rețelele de socializare. Barbatul de 72 de ani se retrasese in Thailanda de mai mulți ani, dar era in continuare cautat pentru crima in țara sa natala, scrie AFP: Shigeharu Shirai, in varsta de 72 de ani a fost arestat…

- Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza incidentul dupa ce responsabili locali au descoperit animalul tintuit in suruburi folosite in constructii pe un stalp al unui foisor, in Brooloo Park, din nord-estul statului Queensland, la 140 de kilometri nord de Brisbane."Era…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent.

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…