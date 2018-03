Stiri pe aceeasi tema

- O femeie s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest caz, fiind prezente la locul…

- Potrivit primelor informatii, tanarul ar fi cazut de la etajul al noualea al blocului. Multi dintre vecinii sai spun ca nu cred ca ar fi vorba despre sinucidere, ci despre crima, fiindca au auzit niste certuri in apartamentul acestuia. "Se certa cu cineva. Dar se auzeau voci, nu parea sa vorbeasca la…

- O femeie a traversat strada fara sa se asigure și a cazut sub roțile unui autobuz din Londra. Momentul ingrozitor a fost filmat și a ajuns pe internet. In mod miraculos, femeia a reușit sa...

- Din primele informații oferite de anchetatori, femeia a profitat de un moment in care a ramas singura in incapere și s-a aruncat pe geam, scrie reporterntv.ro. Mama ei a spus ca ea a facut asta fiind sfașiata de dorul de copiii ei. Citeste si O femeie a fost grav ranita dupa ce a cazut de…

- Femeia in varsta de 50 de ani a fost observata de cativa muncitori cand s-a urcat pe balustrada podului si apoi cand s-a aruncat in canal. Ei au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului a ajuns in scurt timp un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pompierii…

- Cu Arlauskis recuperat total și fara jucatori accidentați, Dan Petrescu iși pune semne de intrebare in legatura cu problemele financiare anunțate de adversarii de maine seara. CFR Cluj - Poli Iași, primul meci din play-off, se joaca vineri, de la 20:45. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct…

- O femeie de 87 de ani din comuna Negomir a sesizat primarul din localitate ca a fost victima unui viol, iar primarul a sunat la poliție. Suspectul de viol are doar 23 de ani. Articolul VIOL de Ziua Femeii, la Negomir! Femeie de 87 de ani, agresata de un tanar de 23! Pe CINE a sunat batrana, IMEDIAT…

- Virusul gripal a mai curmat o viata. Victima, o femeie in varsta de 87 de ani, a murit miercuri. Pacienta era din judetul Cluj, fusese confirmata cu virusul gripal tip B. Batrana avea si alte probleme medicale. Si, din care precizeaza reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Un incident sangeros s-a petrecut azi, intr-un tramvai de pe linia 9, in zona Garii de Nord din Timișoara. O femeie a fost batuta și taiata cu cuțitul in vazul calatorilor, fara ca cineva sa intervina, deși pe podeaua tramvaiului era o balta de sange. Singura care a avut curajul sa coboare sa-l urmareasca…

- O femeie de 31 de ani s a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informatii din presa locala, femeia nu si a pierdut viata, ci se afla in coma la spitalul judetean de urgenta, relateaza realitatea.net.Detasametul 1 Pompieri a intervenit marti dimineata pentru salvarea…

- O femeie de 31 de ani s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informații din presa locala, femeia nu și-a pierdut viața, ci se afla în coma la spitalul județean de urgența.

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- Gheorghe Claudiu Adam, un barbat de aproximativ 33 de ani, a ajuns vineri, 16 februarie 2018, pe mana procurorilor dupa ce a amenințat ca va da foc la casa, ba chiar a cumparat benzina și a aruncat-o pe propria mama și i-a dat foc, scrie expresdebanat.ro. Vecinii au intervenit si au salvat-o pe femeie.…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Trei zile de viscol au izolat localitati intregi din sudul si estul tarii. Oamenii afectati cer ajutor in continuu - drumurile spre casele lor sunt blocate, batranii nu mai au alimente si medicamente. Au fost sute de misiuni de salvare.

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Un tanar din Neamt banuit ca si-a aruncat tatal de la etajul trei al blocului unde locuiau a fost prins de politisti dupa 24 de ore de cautari. Anchetatorii vor sa auda si versiunea lui. Vecinii l-au auzit cum se certa cu tatal si au vazut cum barbatul de 69 de ani care atarna in afara balconului a…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Draguta Ardeleanu i-a lasat muti pe localnicii din comuna buzoiana Sageata! Femeia din comuna buzoiana Sageata a ajuns sa doarma doar cateva minute pe noapte. Batrana, renumita pentru hainele pe care le croia, este cunoscuta de localnici din cauza lipsei de somn. A implinit 100 de ani, dar n-a mai dormit…

- O adolescenta de 15 ani a filmat un clip de adio, inainte ca ea și sora ei, de 12 ani, sa sara de la etajul 10 al blocului in care locuiau, intr-o sinucidere suspectata ca ar avea legatura cu Balena Albastra.

- O femeie de 73 de ani, din Targu-Jiu, a murit, luni dimineața, in plina strada. Pensionara se afla langa Piața de Flori din centrul municipiului cand i s-a facut rau. Batrana se afla la cumparaturi. Ea a apucat sa le spuna vanzatorilor ca are nevoie de ajutor. Eforturile medicilor de la Ambulanța…

- O femeie in varsta de 65 ani și-a incheiat socotelile cu viața in dupa-amiaza zilei de luni, 19 februarie, aruncandu-se in fața trenului. Evenimentul s-a produs aproape de stația Spineni, localitatea Balș, județul Olt. Femeia, in varsta de 65 ani, ...

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters.Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Județul Gorj este din nou in centrul atenției dupa un eveniment cutremurator. Fapta unui tanar a șocat comunitatea, acesta luand decizia sa iși injunghie prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat de la etajul sapte a unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei acestuia.

- Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i-a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat-o pe femeie.

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Un barbat de 80 de ani, din Targu-Jiu, a murit, joi dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren, in gara din municipiu. Anchetatorii susțin ca gestul extrem al barbatului ar fi fost unul intenționat, mai ales ca au gasit in buzunarul pensionarului un bilet in care cerea sa fie sunat…

- “A lasat un bilet de adio atât scris, cât si un mesaj audio- video. Din pacate, avem de a face, se pare, cu o sinucidere. În jurul orei 15.00 am fost anuntati prin 112 de faptul ca un tânar a cazut pe asfalt. Era în casa cu mama lui vitrega care era în alta…

- Scene de groaza la Iași! Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz. Motivul este unul halucinant! Mai exact... pentru ca manca semințe.

- O femeie din New York a primit mai multe apeluri de pe telefonul nepoatei sale, care a fost ucisa in Jamaica, in urma cu doua luni. Peggy Brunner spune ca telefonul nepoatei sale, Desiree Gibbon, de 26 de ani, nu a fost recuperat, iar uciderea sa ramane inca nerezolvata. Femeia a fost…

- Un suporter al echipei Middlesbrough a fost arestat pentru ca a urinat în sticla de apa a portarului clubului Queens Park Rangers, Alex Smithies, sâmbata, la un meci din liga a doua engleza de fotbal, a anuntat politia britanica duminica, citata de AFP. O imagine video difuzata…

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 16 al unui bloc de locuit din orașul Balți. Tragedia a avut loc ieri seara. Potrivit surselor, motivul pentru care a recurs la acest gest este ca risca sa fie condamnat la inchisoare.

- O femeie in varsta de 91 de ani, care marti dimineata a cazut intr-o fantana cu diametrul de aproximativ un metru, a fost salvata de catre echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleoremn. Cand a fost scoasa, batrana era constienta si usor hipotermica, scrie NEWS.RO.Potrivit…

- Sfarsit dramatic pentru o batrana din Targoviste. Femeia de 91 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul II al unui bloc din municipiu. Un vecin a fost cel care a dat alarma. Femeia a supravietuit impactului si a fost preluata de o ambulanta, insa, in ciuda eforturilor medicilor, a murit la spital.…

- O fata de numai 14 ani s-a aruncat de la etajul 2 al cladirii in care locuia cu parintii sai in Italia. Din fericire, adolescenta a fost salvata. Copila a suferit cateva fracturi ce nu i-au pus viata in pericol si momentan se afla internata in spital.

- Adam Nemec (32 de ani) a intrat in ultimele sase luni de contract, dar FCSB nu mai pare la fel de disperata sa-l transfere pe slovac. Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a declarat pentru gsp.ro ca are incredere in Denis Alibec si n-a mai tinut legatura cu Nemec, pe care in trecut il dadea ca…

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- S-au petrecut clipe infioratoare in Iasi. O femeie s-a aruncat in aceasta dupa-amiaza de la etajul al optulea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes.

- Moarte tragica pentru o femeie în vârsta de 56 de ani. Aceasta a decedat dupa ce a cazut de la etajul 12 al unui bloc de locuit din sectorul Ciocana, pe strada Mircea cel Batrân, scrie unimedia.info Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 17:00,…

- Sursa Foto: bzi.ro ULTIMA ORA…Incidentul șocant a avut loc aseara la Institutul de Boli Crdiovasculare din Iași. Un barbat de 43 de ani din Lunca Banului, internat de cateva zile in spital, s-a aruncat pe geam de la etajul cinci. La fața locului a fost solicitata o ambulanța, iar medicii spitalului…

- Momente cutremuratoare au avut loc, luni seara, la un spital din Iasi! Un barbat care tocmai iesise din operatie si pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparate si s-a aruncat pe fereastra, de la etajul cinci al cladirii.

- Accidentul s-a petrecut la ora 7:39. Un conducator auto de 57 de ani din Cluj, în timp ce mergea spre direcția Gilau, a accidentat o femeie de 42 de ani și un copil de șapte ani din Florești care traversau strada. Din fericire, cei doi au suferit doar vatamari ușoare. În acest…