Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, o femeie a primit un an si trei luni de inchisoare pentru ca si-a spionat sotul umblandu-i in telefon. Fara stirea lui, femeia a accesat continutul telefonului sau mobil ca sa-si confirme banuielile ca are o amanta.

- Bucați dintr-un barbat mort in urma cu aproape doi ani au fost gasite chiar in casa in care locuia. Anchetatorii au reușit sa refaca filmul acestei crime oribile , comise de soția barbatului, a anunțat debraila.ro . Mihalache Lupu avea in jur de 50 de ani și era casatorit. El a fost ucis și tranșat…

- Ilie Balaci a decedat duminica, din cauza unui atac cerebral, la varsta de 62 de ani. Acesta a antrenat o lunga perioada de timp in zona Golfului, acolo unde a fost platit regește.A inceput in Tunisia, apoi a fost antrenor prin Maroc, Arabia Saudita, Kuweit, Emiratele Arabe Unite sau Qatar.…

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, a murit, duminica, la vârsta de 62 de ani. Ilie Balaci s-a nascut la data de 13 septembrie 1956 și a evoluat ca mijlocaș. Potrivit Pro Sport, 15 ani a durat cariera de jucator a lui Ilie Balaci. 12 din acești…

- Crima ingrozitoare, aseara, in satul Poienita, de langa Dracsani, din comuna Sulita, judetul Botosani, informeaza Observator TV.Victima, o batrana de 82 de ani, ucisa de propriul fiu.Barbatul si a omorat mama cu zeci de lovituri de cutit.Dupa crima, fiul si a tarat mama la marginea unei paduri si a…