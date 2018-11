Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru indragitul prezentator Meteo, scrie Romania TV.Medicii au decis ca starea lui de sanatate ii permite sa fie scos de la Terapie Intensiva.Florin Busuioc se afla acum intr un salon normal de la Spitalul C.C. Iliescu din Bucuresti.Dupa ce a fost operat de urgenta la Spitalul de Urgenta…

- Nenorocirea s-a produs in comuna Fruntișeni, informeaza Romania TV. Micuta era singura in casa in momentul in care s-a petrecut tragedia. Mama era la biserica iar tatal la munca. Citeste si Masina a politiei din Vaslui, implicata intr-un accident rutier. Un agent a fost ranit grav Copilul…

- Decizie de ultim moment in cazul lui Florin Busuioc. Medicii de la spitalul din Craiova au decis sa-l transfere la un spital din Capitala. Cel mai probabil, acesta va fi dus la spitalul Floreasca sau la spitalul Fundeni din Capitala.

- "Asemenea cicatrice ca ale dumneavoastra și ca ale colegilor dumneavoastra am vazut doar la pacienți sosiți din zone afectate de conflicte armate. Suferisera arsurile intr-un atac sau in lupta și, pana sa ajunga intr-un centru specializat, fusesera tratați cu improvizații, bai in apa sarata și alte…

- Alina Stan, o tanara din Constanța, care a intrat in coma in urma cu trei zile, a murit azi dimineața, informeaza cancan.ro . Alina Stan avea 25 de ani, lucrase la Moscow State Circus din Londra, dar anul trecut s-a maritat șia și nascut-o pe micuța Miruna Nicoleta. Alina a intrat in coma cu trei zile…

- INCREDIBIL …O femeie de 40 de ani, din Floreni, oras Murgeni, se zbate intre viata si moarte la Spitalul I.C.Parhon din Iasi, dupa ce miercuri, 16 octombrie, a ingerat accidental, 200 ml de antigel. Medicii ieseni ii dau putine sanse de supravietuire. Femeia este la ATI-Reanimare, la spitalul Parhon…

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din oraș! (Detalii pe larg, AICI) Veștile despre starea acestora sunt astazi pozitive. Transferat la Spitalul Floreasca…

- O tanara insarcinata a murit intr-o masina plina cu opt oameni, pe o sosea din Arges! Medicii nu i-au mai putut salva nici bebelusul, care ar fi trebuit sa vina pe lume luna viitoare. O a doua gravida aflata in autoturism este in stare grava dupa ce a pierdut sarcina, iar o alta femeie a murit la spital.