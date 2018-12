Stiri pe aceeasi tema

- GHIOROC. Victimele au fost preluate de echipajele SMURD, in sprijin venind și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Potrivit reprezentanților ISU Arad, se intervine cu trei autospeciale, una venita in sprijin de la SVSU Șiria. Pompierii acționeaza pentru stingerea incendiului.

- Un barbat in varsta de 29 de ani a deschis focul in jurul orelor 20.00 (19.00 GMT) in centrul istoric al orasulu Strasbourg, unde se organizeaza traditional Targ de Craciun, scriu toate agențiile de presa. Atacatorul a fost ranit de un polițist, dar cu toata concentrarea de forte, el a scapat și este…

- Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce masina in care se afla a ajuns intr-un copac. Accidentul grav a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 03:00, in apropierea satului Camenca, raionul Glodeni.

- Un taximetrist a fost gasit in stare grava pe o strada din Tulcea, joi, de catre un trecator care a alertat autoritatile. Barbatul a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu isi aminteste ce s-a intamplat. Autoturismul sau a fost gasit abandonat in alta zona a orasului conform news.roPotrivit…

- Duminica dupa amiaza, un barbat din Musatesti a fost atacat de urs si s-a ales cu rani extrem de grave care i-au pus viata in pericol. Omul a fost transportat initial la Spitalul Municipal Curtea de Arges, insa, din cauza problemelor medicale care au necesitat ingrijire specializata, a fost apoi transferat…

- Bogdan Daragiu se afla internat in spital, in urma unui accident grav cu motorul. Fostul iubit al lui Carmen Simionescu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța prietenii virtuali ca va lipsi o perioada din mediul online. Daragiu Bogdan, fostul iubit al lui Carmen Minune, se afla…

- O femeie în vârsta de 48 de ani a ajuns miercuri dimineata la Spitalul Clinic de Urgenta “Sfântul Spiridon&", din Iasi, dupa ce ar fi fost batuta bine de propriul sot.