Stiri pe aceeasi tema

- Laura Avila, 36 de ani, din Dallas, și-a facut o programare pentru o rinoplastie in Mexic pentru ca operație costa mult mai puțin decat in SUA.Agentul imobiliar a mers pe 30 octombrie la Rino Center din Juarez pentru a se opera la nas.

- Laura Avila, in varsta de 36 de ani a hotarat sa-si opereze nasul in Mexic deoarce in SUA operatia era mult mai scumpa. Dorinta de a deveni mai frumoasa a transformat totul intr-un cosmar, femeia este pe punctul de a-si pierde viata.

- O femeie din Cluj a traversat printr-un loc neregulamentar și a fost lovita de o mașina! Femeia a platit pentru nesabuința sa, alegandu-se cu o fractura la o mana. Pana aici nimic iesit din comun. Ce-a urmat, intrece orice imaginația. Femeia s-a dus la Spitalul de Urgența, cu dureri groaznice, dar nimeni…

- Mai mult de jumatate din pretul unui litru de benzina reprezinta taxe, care sunt varsate de marii jucatori de pe piata romaneasca in conturile statului. Practic fara aceste taxe: TVA, accize, supra-acciza un litru ...

- Șoferii care au intrat in parcarea Aeroportului Internațional din Cluj au fost nevoiți sa plateasca taxe și de cinci ori mai mari, miercuri. Situația neplacuta a fost generata de defectarea automatelor de plata a tichetelor, astfel ca oamenii care iși lasasera mașinile in parcarea aeroportului Avram…

- A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Soțul a facut macabra descoperire. Robin Conway, o femeie de 64 de ani din Maryland (SUA), iubitoare de animale, a adoptat in urma cu doua saptamani un caine din rasa pitbull. A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Dupa atac, cainele au fost eutanasiat…

- O femeie cu organele interne dispuse invers a fost operata de urgenta la Spitalul din Suceava. Chirurgii au intervenit laparoscopic la fiere pentru ca pacienta avea o criza. Specialistii sustin ca in astfel de situatii intreaga arhitectura a salii de operatie se modifica. Femeia in varsta de 46 de ani…

- TRAGEDIE… O huseanca in varsta de 38 de ani, Smaranda Patras-Donose, a murit in conditii care inca nu au fost pe deplin lamurite, la Iasi, dupa o operatie de colecist, facuta in Centrul Medical Arcadia. Apropiatii femeii spun ca, in urma acelei operatii, aparent de o dificultate medie, au aparut complicatii,…