Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se afla in incinta Judecatoriei Campulung a suferit un infarct. Din pacate, in urma manevrelor de resuscitare care au durat 45 de minute, femeia in varsta de 66 de ani a fost declarata decedata. Femeia era in evidența medicilor cu probleme cardiace și se afla sub tratament.

- Intervenție medicala in premiera la Galați. Doctorii au reușit sa salveze o pacienta care suferise un accident vascular cerebral, cu ajutorul trombolizei, o procedura speciala, care topește cheagurile de sange.

- Interventie dificila a pompierilor cu ajutorul unui vehicul autosenilat, pentru transportul la spital al unei femei cu afectiuni cardiace. Solicitarea a fost facuta de rudele femeii, joi seara, in jurul orei 19.00, prin intermediul unui apel la 112 la dispeceratul pompierilor militari suceveni.Din ...

- O femeie insarcinata din comuna Oniceni, județul Neamț, este transportata la ambulanța cu ajutorul unei șenilate, dupa ce autospeciala care urma sa o preia s-a inzapezit, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Neamț, in comuna Oniceni ambulanța nu poate sa ajunga la o femeie insarcinata,…

- O femeie cu probleme cardiace a fost preluata de salvatori din satul Cununschi, comuna Brodina, din zona de munte a judetului, fiind transportata cu autosenilata pana la ambulanta SMURD care a dus-o la spital.Joi seara, in jurul orei 19:00, in Dispeceratul pompierilor militari suceveni s-a ...

- Alerta ANM: Cod galben de vreme severa imediata in județul Alba. Ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m Administrația Naționala de Meteorologie și Hidrologie a lansat o alerta imediata de ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m,…