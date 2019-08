Stiri pe aceeasi tema

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- Oamenii legii au mers in acesta dupa-amiaza in Centrul Comercial Banie din Craiova pentru a ridica inregistrarile camereler de supraveghere. Se pare ca Gheorghe Dinca, de 66 de ani, din Caracal, suspect de omor in cazul a doua disparitii recente, si-a reincarcat cartela telefonului mobil la un stand…

- Un medic de la Spitalul de Urgențe Craiova declara ca daca polițiștii ar fi urmat procedura și ar fi chemat o ambulanța la poarta lui Gheorghe Dinca, in Caracal, Alexandra, fata sechestrata, batuta și violata ar fi avut o șansa la viața, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicul Cristiana…

- Ziarul Unirea Crima de la Caracal, informații noi, legate de apelurile la 112: Alexandra a sunat de 3 ori. La primul apel plangea și le-a spus polițiștilor ca a fost violata și batuta Crima de la Caracal, informații noi, legate de apelurile la 112: Alexandra a sunat de 3 ori. La primul apel plangea…

- Crima la Caracal. Barbatul suspectat in cazul dispartiei fetei din Olt a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Tribunalul Olt, pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, iar avocatul din oficiu care l-a reprezentant in fata instantei spune ca acesta sustine ca este nevinovat,…

- Psihologul criminalist, Liviu Chesnoiu, a precizat sambata ca este posibil ca suspectul in cazul uciderii adolescentei Alexandra Macesanu Gherghe Dinca sa se dovedeasca a fi mai periculos chiar si decat criminalul in serie, Rimaru, care a ucis si violat mai multe femei in Bucuresti, in perioada 1970-1971.…

- Suspectul de crima de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit unor surse citate de Realitatea TV, dupa ce dosarul a fost preluat de procurorii de la DIICOT. Inculpatul va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.…