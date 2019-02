Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri seara, pe strada Cabanei din Navodari. In interiorul unei locuinte a fost gasita decedata o femeie in varsta de 40 de ani. De asemenea, in imobil se afla si o fetita in varsta…

- O femeie din Dambovita a trait șocul vieții cand in locuința sa au intrat patru barbați mascați in toiul nopții. Au legat-o de maini și de picioare, au batut-o și apoi au fugit. O nepoata a femeii a povestit prin ce a trecut aceasta. "A auzit un zgomot, s-a ridicat si a aprins lumina. (...)…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse la un centru de invațare. O ingrijitoare trage de par o copila, pe care o forțeaza apoi sa manance tot din farfurie. Totul se intampla in timp ce o alta femeie filmeaza și rade pe fundal.

- O camera de filmat a surprins momentul in care o fetita de doi ani cade din masina in care se afla cu parintii ei. Dupa cele intamplate, de neimaginat este faptul ca mama acesteia isi vede de drum linistita, iar micuta ramane in mijlocul strazii.

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume si fondatorul companiei Amazon, a anuntat ca el si sotia lui, MacKenzie, au decis sa divorteze, dupa o casnicie de 25 de ani. Cei doi nu au explicat motivul care a dus la incheierea mariajului. „Am decis sa divortam si sa ne continuam vietile separat, dar ca prieteni.…

- CUTREMURATOR! O femeie a invins cancerul, dar s-a spanzurat! Ea a decis sa-și ia viața dupa ce a crezut ca ….. O femeie in varsta de 43 de ani s-a sinucis din greșeala. Ea a invins recent, in 2015, cancerul, dar și-a luat viața dupa ce a crezut ca teribila maladie a recidivat. Dawn Cheetham, in varsta…

- Cazul, prezentat in revista medicala The Lancet, a implicat conectatea vaselor de sange, a ligamentelor si a canalelor vaginale intre uterul transplantat si persoana beneficiara. Alte 10 transplanturi de uter de la donatoare decedate, care au avut loc in Statele Unite, Cehia si Turcia, nu au reusit…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un bloc din Dallas. O mama aflata in casa cuprinsa de flacari a fost nevoita sa faca un gest disperat pentru a-și salva copilul. Femeia și-a aru...