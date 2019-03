O femeie din Texas a născut sextupleţi. Această naştere multiplă este rară VIDEO Telma Chiaka a nascut pe cale naturala sase bebelusi , vineri dimineata, intr-un spital din Texas, intre care patru dintre bebelusi sunt se sex masculin si doi de sex feminin. Femeia a fost uluita de propria ei performanta, iar personalul spitalului in care s-au nascut bebelusii se poate mandri la randul sau cu asemenea nasteri rare, potrivit abc.13.com. Bebelusii s-au nascut vineri, inainte de ora 5 dimineata, ora locala. Potrivit personalului spitalului, Chiaka le-a pus celor doua fetite numele de Zina si Zuriel. Numele celor patru baieti nu se cunosc deocamdata.



