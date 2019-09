Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Peciste, raionul Rezina, Republica Moldova, si-a impins baiatul de patru ani la sinucidere. Aceasta a luat telefonul si a filmat momentul in care ii explica fiului ei ce trebuie sa faca pentru a-si pune capat zilelor.

- O femeie in varsta de 51 de ani a ajuns cu rani grave la spital dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului 303 din cartierul aradean Micalaca. In apartament se afla și concubinul alaturi de care victima locuiește. Femeia a fost transportata de urgența la spital și este acum in stare stabila. […]…

- Dan Alexa a reacționat dupa scandalul in care a fost implicat cu impresara Anamaria prodan, care l-a lovit peste fața. Dan Alexa a fost lovit de sotia lui Laurentiu Reghecampf. Motivul invocat de cei doi a fost legat de unele transferuri nereusite. Acum, Dan Alexa a rupt tacerea și a explicat, pentru…

- Cutremurator! Femeie injunghiata din gelozie. Copilul ei, martor la atacul transmis LIVE pe Facebook: „Mami, nu muri”. Agresorul a incercat sa se sinucida si s-a injunghiat de mai multe ori.video Un barbat și-a injunghiat fosta iubita, dupa ce a vazut pe Facebook imagini cu aceasta in timp ce dansa…

- O femeie surprinsa aruncand cojile de semințe pe jos intr-un compartiment de tren a avut o reacție cel puțin surprinzatoare. Femeia a devenit recalcitranta și i-a spus celei care ii facuse observație ca ar trebui sa-i fie chiar ei rușine, pentru ca este mai mica decat ea! Incidentul a fost filmat și…