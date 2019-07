O femeie din Mongolia a fost împuşcată mortal de fiul ei de 7 ani Incidentul a avut loc marti in Govi-Altai, conform departamentului de politiei al provinciei.



In urma investigatiilor preliminare, anchetatorii suspecteaza ca baiatul de 7 ani si-a impuscat accidental mama, a anuntat departamentul de politie.



Sora baiatului, in varsta de 5 ani, a fost la randul ei grav ranita, a precizat politia.



Ancheta este in curs de desfasurare, au precizat autoritatile care au recomandat populatiei sa nu lase armele de foc in locuri in care copiii au acces.



Incepand din 2014, circa 47.000 de arme de foc au fost inregistrate legal in…

Sursa articol: dcnews.ro

