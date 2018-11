Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Inspectoratului Poliției Județene din Brasov este inregistrat un dosar penal in care se fac cercetari cu privire la o posibila ucidere a nou-nascutului de catre mama sa, o femeie in varsta de 29 ani din comua Lisa. „Cadavrul nou-nascutului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala…

- Potrivit Politiei Capitalei, ancheta a fost declansata dupa ce o femeie a depus o plangere penala in care reclama ca, in 29 august, o vecina a sa a fost victima unei talharii, in liftul imobilului de domiciliu. Politisti din cadrul Sectiei 3 au inceput investigatiile, iar joi a fost identificat…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Crasna, a fost retinut de politisti si va fi propus joi, 22 noiembrie, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a deposedat prin violenta o femeie de telefonul mobil. Cercetarile efectuate de politistii Politistii Postului de Politie Crasna au stabilit ca, in data…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Șinca, județul Brașov, a fost reținut, luni, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, fiind banuit ca ar fi sustras un autoturism. Suspectul, ar fi furat mașina, duminica, in jurul orei 16.30, din parcarea unui centru comercial situat pe Șoseaua Cristianului,…

- Politistii din Aiud au ridicat bani, aur si certificate de depozit si au indisponibilizat 28 de autoturisme, in urma unei perchezitii efectuata la un barbat din Aiud care este banuit de camata. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale a barbatului si a eventualilor…

- În urma perchezițiilor efectuate ieri de catre polițiștii clujeni, împreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma…

- La patru ani de la tragica moarte a doctorului Gheorghe Ban, fost șef al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, peste mașina caruia s-a prabușit un copac in centrul orașului, nu s-a gasit niciun vinovat. Și nici nu se va mai ști vreodata daca cineva a fost raspunzator…