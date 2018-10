Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Lupu, soția fostului gardian din satul Lanurile, comuna Viziru, a fost prezentata astazi în jurul orei 14.45 judecatorilor de la Tribunalul Braila cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, scrie realitateadebraila.net.

- Imagini Crima ingrozitoare. Un politist a fost transat. Sotia a fost retinuta.foto Parți din corpul unui polițist au fost descoperite in casa unde locuise impreuna cu soția sa din satul Lanurile, județul Braila. Barbatul fusese dat disparut anul trecut in luna februarie de una dintre surorile sale.…

- Barbatul, din satul Lanurile, comuna Viziru, fusese dat disparut in luna februarie anul trecut de una dintre surorile sale, dupa ce sotia acestuia le-a spus apropiatilor ca sotul i-a plecat la munca in strainatate in decembrie 2016 si nu mai stie nimic despre el.Conform anchetatorilor,…

- Parti ale trupului unui barbat de 48 de ani, din comuna Viziru, fost politist local, dat disparut in urma cu un an si jumatate, au fost gasite la sfarsitul saptamanii trecute, in casa unde acesta locuise impreuna cu sotia sa, femeia - principalul suspect in acest caz - fiind retinuta pentru 24 de ore,…

- Parti ale trupului unui barbat de 48 de ani, din comuna Viziru, fost politist local, dat disparut in urma cu un an si jumatate, au fost gasite la sfarsitul saptamanii trecute, in casa unde acesta locuise impreuna cu sotia sa, femeia - principalul suspect in acest caz - fiind retinuta pentru 24 de ore,…

- Crima șocanta la Braila! Un fost gardian din comuna Viziru a fost dat disparut de sora lui in februarie 2017. Mihalache Lupu, zis „Meluța” avea 54 de ani și nu mai daduse niciun semn de viața inca din decembrie 2016. La momentul dispariției barbatului, soția lui cu 20 de ani mai tanara le-a spus polițiștilor…

- O crima oribila a ingrozit satul Lanurile, comuna Viziru, județul Braila. Parți din corpul unui fost polițist au fost descoperite dupa doi ani de la dispariție. Descoperirea macabra a fost facuta chiar in casa acestuia. Soția bparbatului a fost reținuta, fiind principalul suspect. Mihalache Lupu, zis…

