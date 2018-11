Stiri pe aceeasi tema

- O interventie chirurgicala complexa realizata in Israel i-a redat unei femei abilitatea de a vorbi dupa 33 de ani. Sigalit Ben-Atar, o femeie din orasul Nahariya, a suferit rani severe in regiunea capului...

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul…

- O moarte suspecta s-a produs duminica seara la Pitesti. O femeie de 72 de ani a fost gasita decedata, cu o punga pe cap prinsa cu banda adeziva in jurul gatului. Politistii iau in calcul si varianta sinuciderii.

- Chirurgii oftalmologi Calin Tataru și Mircea Filip atrag atenția ca jumatate din persoanele trecute de 60 de ani pot fi afectate de aceasta boala, de aceea incurajeaza pacienții sa se prezinte la un control de specialitate imediat ce apar primele tulburari de vedere specifice. Președinții a doua organizații…

- Spitalul Monza, cel mai mare spital de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, parte a grupului „Policlinico di Monza” din Italia, a lansat un program social prin care ofera interventii gratuite pentru o serie de cazuri de chirurgie cardiovasculara si neurochirurgie, atat…

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit sa creeze trandafiri albastri cu ajutorul tehnologiei genetice si a tehnicilor din biologia sintetica, relateaza vineri Xinhua. Cercetatorii de la Universitatea Tianjin si de la Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din China au…

- Fundasul central al echipei de fotbal Eintracht Frankfurt, internationalul mexican Carlos Salcedo, va fi supus unei interventii chirurgicale dupa o accidentare la ligamentele incrucisate si va fi indisponibil in urmatoarea perioada, a anuntat clubul din Bundesliga. Oficialii gruparii au…