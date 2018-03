Stiri pe aceeasi tema

- Doi pasageri ai unui zbor spre Antalya au iscat un conflict violent la bordul aeronavei la bordul careia se aflau, dupa ce unul dintre aceștia, aflat fiind in stare de ebrietate, a amenințat ca arunca avionul in aer.

- Doua avioane de pasageri au intrat în coliziune, miercuri, pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, relateaza site-ul publicației The Times of Israel. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoana nu a fost ranita, dar aeronavele au suferit avarii grave în partea din spate…

- O femeie a cazut cu liftul in sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Liftul este in functiune din 1998 iar revizia acestuia trebuia facuta in luna aprilie.

- Este vorba despre o aeronava Boeing 777 a companiei Etihad Airways, la bordul careia o femeie, in varsta de 68 de ani, ar fi suferit un infarct. Imediat pilotul a cerut aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni din Bucuresti. "In momentul de fata, echipajele medicale ale aeroportului…

- O femeie in varsta de 74 de ani, din judetul Brasov, aflata sub influenta alcoolului, a cazut cu masina in raul Olt dupa ce a acrosat un atelaj hipo, care mergea in aceeasi directie, evenimentul avand loc pe DJ 112, in zona localitatii Harman. ''In apropierea podului peste Olt, conducatoarea auto…

- Ludovic Orban le-a cerut liberalilor sa puna ”parul” pe pesediști! Asta s-a intamplat la Consiliul Naționa al PNL, din 11 martie. Insa, cu numai 6 zile inainte, un primar liberal i-a anticipat ideea. Nu a batut un pesedist, ci o femeie. Cel puțin așa susțin anumiți martori care au asistat la eveniment.La…

- Administratia SA „Apa-Canal Chisinau” a dispus inspectarea repetata a gurilor de canalizare din gestiunea intreprinderii pentru a vedea daca toate au capace. Se intampla in urma incidentului din seara de 14 martie. O femeie de 65 de ani a cazut intr-o fantana de canalizare din str. Ialoveni, 100 B si…

- Doua echipaje de pompieri de la Mediaș au fost solicitate in cursul acestei dimineți pentru o intervenție de grad zero: salvarea unei femei care a cazut intr-o fantana. La Valea Viilor. Read More...

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- O femeie a traversat strada fara sa se asigure și a cazut sub roțile unui autobuz din Londra. Momentul ingrozitor a fost filmat și a ajuns pe internet. In mod miraculos, femeia a reușit sa...

- O femeie de 61 de ani a fost ranita astazi dupa ce a incercat sa urce intr un autobuzt RATC, s a dezechilibrat si a cazut. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 martie a.c., o femeie, in varsta de 61 de ani, in timp ce intentiona sa urce autobuzul nr. 43, acesta fiind oprit in statia de pe bulevardul…

- In dimineata de miercuri, 7 martie, pompierii au fost solicitati pentru a interveni de urgenta la salvarea unei femei in varsta de 60 de ani care a cazut intr-o fantana din Straseni. La fata locului au intervenit salvatorii din localitate care au reusit sa o salveze.

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Peste 170 de pasageri ai cursei Wizz Air de Londra sunt blocati, in aceasta dimineața pe Aeroportul din Craiova, de mai multe ore, dupa ce aeronava cu care ar fi trebuit sa plece nu a decolat, chiar daca pista este operationala. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru, a declarat ca pista aerogarii…

- Cadrele medicale de la SMURD Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in zona Balada unde o femeie avea nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit SAJ Constanta victima s a ranit dupa ce a cazut de la aproximativ doi metri. Femeia a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral,…

- Un Beoing 747 a fost abandonat pe un camp din apropierea unei aglomerate șosele din Bali. Aeronava care nu are niciun element de identificare a devenit o atracție locala pentru turiști. Nimeni nu știe cum și cand a ajuns acolo aeronava. Potrivit Daily Mail, acesta nu este singurul…

- Patru barbati au fost arestati in iulie anul trecut in metropola australiana in legatura cu un presupus complot terorist care presupunea imbarcarea unei bombe ascunse intr-o masina de tocat carne pe o cursa cu destinatia Abu Dhabi. Ministrul securitatii interne Peter Dutton a mentionat…

- Femeia in varsta de 50 de ani mergea pe o strada intens circulata cand o bucata de tencuiala de la un balcon s-a desprins si a lovit-o in cap. Trecatorii au sunat de urgenta la 112. O ambulanta a ajuns la fata locului, iar femeia a fost transportata la spital. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism…

- Printre ei s-a regasit un varstnic de 83 de ani din Podu Iloaiei care a cazut din picioare si care a suferit multiple fracturi costale. Pentru tratamentul lor, barbatul a fost transferat dupa evaluare din UPU la Spitalul de Pneumoftiziologie, in sectia clinica de chirurgie toracica. Cea de-a doua pacienta,…

- Aeronava de pasageri An-148 a companiei „Saratov Airlines" s-a prabușit dupa decolarea din Moscova. La bord se aflau 71 de persoane. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații,…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- Un tribunal regional din Frankfurt a dispus vineri ca nucilor le este permis sa cada din nuci, concluzionand ca acest eveniment ce are loc anual in timpul toamnei poate fi considerat ''o intamplare care face parte din natura''.Hotararea a fost data in urma unei cauze inaintate tribunalului…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- In cursul serii de luni, 14 ianuarie a.c., in jurul orelor 20.40, aflandu se in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, pe DN 3, agent sef de politie Nicolae Stana, a observat un autovehicul care stationa pe marginea carosabilului, intre localitatile Ion Corvin si Uluia, din judetul Constanta.…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Un panou cu dimensiunile 38×20 cm s-a desprins din aripa avionului Boeing 747 in cursul unui zbor din Tokyo spre Hokkaido.Premierul Shinzo Abe nu se afla la bord in momentul producerii incidentului. Avionul a putut ateriza in siguranta, potrivit Mediafax. Citeste si Scandal violent…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…