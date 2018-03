Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator, al unei mame care a cazut cu copilul in brațe din pricina bauturii, a fost prezentat la „Acces direct”. Prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, le-a spus parinților copilului ca nu ii face placere sa discute cu ei. „Este absolut ingrozitor. Nu pot sa privesc imaginile astea”, a…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Politia din Bihor este in alerta dupa ce o femeie si nepoata ei de 4 ani au fost date disparute. Femeia de 58 de ani si nepoata ei de 4 ani au disparut vineri dimineata de acasa, iar familia este disperata.

- Dupa moartea sotiei, Andreas Graf a fost nevoit sa-l ingrijeasca singur pe baiatul lui de trei ani, cand acesta a fost diagnosticat cu leucemie. Se gandea sa-si dea demisia de la fabrica unde lucra si sa traiasca din aju...

- Fata Narcisei Suciu s-a facut mare deja! Arista este o mamica extrem de fericita. Ea și fata ei, Daria, sunt stabilite in Finlanda, oraselul Outokumpu, de mai mulți ani. Se pare ca acum odorul ei a prins aripi și a plecat de-acasa, obligata fiind de job-ul ei. Frumoasa Daria este pasionata de fotografie,…

- Polițiștii ieșeni cauta un tanar, in varsta de 18 ani, care nu a mai revenit acasa. Acesta a plecat la liceu și nu s-a mai intors. Bunicul sau i-a gasi rucsacul și telefonul in curtea casei. Un tanar din comuna Bivolari, județul Iasi, este cautat de doua zile de polițiști dupa ce nu a mai revenit la…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia LILIANEI ION, in varsta de 38 ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160cm, greutate 45 de kg, ochi verzi,…

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- O femeie din raionul Ungheni a avut parte de o surpriza neobișnuita in prima zi de primavara. Ea a nascut un baiețel și o fetița chiar acasa, relateaza Noi.md. Potrivit apropiaților proaspetei mamici, dupa declanșarea travaliului, ei au solicitat serviciul medical de urgența. Și deși ambulanța a ajuns…

- Gheorghe Claudiu Adam, un barbat de aproximativ 33 de ani, a ajuns vineri, 16 februarie 2018, pe mana procurorilor dupa ce a amenințat ca va da foc la casa, ba chiar a cumparat benzina și a aruncat-o pe propria mama și i-a dat foc, scrie expresdebanat.ro. Vecinii au intervenit si au salvat-o pe femeie.…

- Primarul din Adancata a sunat marti, in jurul orei 6.30, la serviciul de urgenta 112, dupa ce a gasit-o pe femeia de 83 de ani pe strada, inconstienta, acoperita de zapada. Femeia a fost preluata de ambulanta si transportata la Spitalul din Urziceni, unde i-au fost aplicat manevrele de resuscitare…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- O femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, a murit din cauza virusului gripal de tip B. Femeia nu era vaccinata, potrivit autoritatilor.Potrivit realitatea.net, in prezent, in tara exista trei mari focare de gripa: zona Bucurestiului, cu 264 de cazuri confirmate, Iasi cu 102 si Constanta 81. La nivelul…

- Zece morti dintre cei 51 inregistrati in Romania in sezonul gripal provin din judetul vecin Botosanilor. Este o statistica temporara care ingrijoreaza cand monitorizezi efectele gripei AH1N1, mai ales ca sezonul imbolnavirilor nu s-a incheiat.

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Marele castigator al premiului de 2 milioane de euro la Loto 6/49 este un barbat de 60 de ani din Iasi, care joaca ocazional la Loto 6/49. Barbatul spune ca doreste sa inceapa o afacere cu banii castigati si sa-si ajute copiii.

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Un barbat din judetul Caras Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat o pe femeie, relateaza Romania TV. Parchetul de pe langa Tribunalul Caras Severin a anuntat, vineri seara, ca barbatul…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Medicii au anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alte patru persoane care au murit in ultima perioada, fiind vorba despre doua femei si doi barbati din judetele Mures, Bihor, Ilfov si Iasi. Toti pacientii sufereau de boli cronice si nu se vaccinasera antigripal, numarul deceselor ajungtnd…

- Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit…

- Bebe Cotimanis pare sa fie foarte, foarte indragostit. Doar ca nu de soția lui, cea cu care s-a casatorit in urma cu mai puțin de patru ani, ci de o alta femeie, colega de-ale lui de teatru. Iar momentele petrecute cu aceasta nu lasa loc de interpretari.

- La fata locului s-a deplasat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, pentru a-i acorda ingrijirile medicale specifice necesare. „Solicitarea a fost facuta prin apel telefonic la ora 10.05 pentru o femeie electrocutata. A fost dirijat un echipaj cu medic de la substatia Pascani,…

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Seara plina de interventii, pe 30 ianuarie, pentru cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta. Au fost solicitate sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic,…

- O fetita de un an si patru luni se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe 12- din suprafata corporala dupa ce mai multe obiecte textile din casa au luat foc din cauza jarului care a cazut peste ele. Atunci cand focul a cuprins camera, aceasta se afla acasa impreuna cu…

- Un barbat de 42 de ani care deruleaza mai multe afaceri in domeniul imobiliar in Iasi a fost arestat preventiv in cazul agresarii politistului de la Directia de Operatiuni Speciale a Politiei. Decizia a fost luata luni seara, tarziu, de magistratii din Iasi.

- O tanara din Iasi si-a surprins iubitul in timp ce se iubea cu amanta chiar sub ochii bunicii sale. Intamplarea a avut loc in comuna ieseana Costuleni, acolo unde Adi si Mariana traiau o frumoasa poveste de dragoste pana sa apara, ca din senin, o alta tanara. Adi a invitat-o pe tanara in varsta…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- O femeie a fost gasita moarta azi (19 ianuarie) dimineața la Stadionul „Unio” din Satu Mare. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție. Anchetatorii iau in calcul și posibilitatea unei crime. Trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit intr-o locuința improvizata de sub stadion, chiar de catre…

- O senilata a intervenit in localitatea Vantu din judetul Iasi pentru a prelua o femeie cu hemoragie la care, din cauza drumului inaccesibil, Ambulanta nu a putut ajunge. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, femeia a fost preluata si la ora redactarii acestei stiri era in drum spre spital.

- Moartea prematura a Biancai Cimpoi, gravida care a decedat dupa ce a fost plimbata prin patru spitale pentru stabilirea unui diagnostic, ridica semne de intrebare. Informatiile contradictorii pe care le ofera reprezentantii spitalelor din Roman si din Iasi in care pacienta a fost ingrijita in ultimele…

- Celine Dion se afla la Ceaesar's Palace, renumitul hotel din Las Vegas, pentru a canta. Așa cum obișnuește, indragita artista a invitat pe scena o fana. Totul parea ca va decurge firesc. Asta pana cand… pe scena a urcat o femeie beata crița.

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Baiatul din Iași, forțat sa-și ingroape mama ucisa in a doua zi de Craciun de parintele lui, este victima sistemului. Cel puțin asta spun apropiații familiei care marturisesc ca adolescentul și frații sai au trait in teroare ani de zile. Copiii erau batuți de tatal lor, insa, cu toate acestea asistenții…

- Cazul s-a petrecut in localitatea Scobinti din judetul Iasi, iar cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Manole Ion, in varsta de 48 de ani, concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat…

- Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede ca barbatul ar fi plecat de acasa inainte de a o gasi pe soția sa, spanzurata in mansarda. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, care i-a gasit pe soții Maleon decedați in casa, in prima zi de Craciun,…

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 76 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc din zona Splai Bahlui, in municipiul Iasi. La fata locului a sosit un echipaj SMURD, insa echipa medicala a fost nevoita sa declare decesul. Reprezentantii IPJ Iasi au demarat…

- Dupa sinuciderea din ziua de Craciun a soților Maleon, care a lasat masca o țara intreaga, astazi, la Iași, au fost anunțate doua cazuri similare. Se poate vorbi, astfel, despre un val de sinucideri la Iași in numai trei zile.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Tragedie intr-o famiie din Vaslui! Mama a cinci fetite cu varste intre sapte luni si opt ani s-a stins din viata, in urma unei lupte cu o boala grea. Laura a fost diagnosticata in luna august cu leucemie acuta. De atunci a inceput o lupta grea. In urma cu cateva zile, Laura, in varsta de 26 de ani,…