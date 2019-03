O femeie din Houston a născut şase copii într-un interval de nouă minute O femeie din orasul american Houston a nascut recent sase bebelusi intr-un interval de doar noua minute, informeaza dailymail.co.uk. Pacienta, al carei nume este Thelma Chiaka, a nascut patru baieti si doua fetite. Aceasta nastere multipla a avut loc la Woman's Hospital of Texas, duminica dimineata, intre orele locale 04:50 si 04:59. Cei sase bebelusi au avut la nastere greutati cuprinse intre 793 si 1.300 de grame. Potrivit reprezentantilor spitalului american, sextupletii se afla in stare stabila si vor continua sa fie monitorizati in sectia de terapie intensiva a unitatii de ingrijiri neonatale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

