Stiri pe aceeasi tema

- Doi barrbați, tata și fiu, sunt judecați pentru o fapta comisa in noaptea dintre ani. Cei doi n-au gasit alta cale mai buna de a se distra de Revelion decat distrugand mai multe cavouri din cimitirul comunei Poiana, din Dambovița. In localitate s-au petrecut astfel de fapte din august pana de Revelion.…

- Luminița Dumitru, o tanara in varsta de 20 de ani, mama unei fetițe de 1 an a fost prinsa furand in Liverpool, de la persoane cu dizabilitați. Ea s-a orientat spre acest tip de victime ca sa poata fi sigura ca reușește sa fuga cu prada. Femeia s-a mutat recent in Liverpool și s-a stabilit in casa mamei…

- Doi barbați au fost reținuți pentru profanarea a noua morminte, in localitatea Poiana. Cei doi de 62, respectiv 36 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: Doi barbați dezgropau morții pentru a fura banii și bijuteriile lasate in sicrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Furtul unei genți intr-un fast-food din Sibiu a fost surprins de camerele de supraveghere, iar acum Poliția o cauta pe hoața. O tanara a profitat de neatenția unei femei aflate la o masa și i-a sustras geanta, plecand apoi din restaurant. Geanta a fost gasita abandonata in apropierea localului, fara…

- Politistii din tot judetul sunt in alerta dupa ce doi indivizi au talharit o femeie. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Timis au declarat pentru Lugoj Info.ro ca alarma s-a dat dupa ce o femeie aflata pe A1, pe sensul de mers Timisoara –Lugoj, a sunat la 112 si a anuntat ca a cazut…

- In noaptea de duminica spre luni, 12 noiembrie, hotii au spart sediul Primariei Gradistea, din judetul Valcea. Persoane necunoscute au intrat in biroul unde se afla casieria si au fortat seiful. Nu se stie, deocamdata, la cat se ridica prejudiciul.

- Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca locuința lui Niculae Badalau din Bolintin Vale, județul Giurgiu, a fost sparta noaptea trecuta de indivizi mascați. Hoții au plecat din casa președintelui PSD Giurgiu cu bani, bijuterii și arme. La aceasta ora, se fac cercetari pentru stabilirea identitații…