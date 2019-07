Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, pe soseaua Mangaliei, langa restaurantul Diplomatic, a avut loc un accident in care a fost implicata o femeie, grav ranita si prinsa actualmente sub rotile autovehiculului, un autobuz de transport pasageri. ...

- Un individ beat mort a ucis o femeie, pe o trecere de pietoni din Vatra Dornei. Accidentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata iar polițiștii care au ajuns la fața locului au observat ca șoferul vinovat mirosea puternic a bautura. El a fost testat cu aparatul etilotest iar valoarea indicata…

- Victima, in varsta de 47 ani, traversa strada printr-un loc nepermis si acum se afla la spital, in stare foarte grava, potrivit stirileprotv.ro. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum 2 persoane incearca sa traverseaze strada.…

- Un accident cumplit s-a produs duminica dupa-amiaza pe soseaua nationala B20, in Landau, unde un microbuz romanesc a intrat pe contrasens si s-a izbit violent, frontal, de o Skoda Fabia. Din impact, microbuzul a fost aruncat intr-un BMW. Trei romani, soferul de 56 de ani si alti doi barbati,…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești, au fost alarmați de apelul la numarul unic de urgența, dupa ce o femeie, in varsta de 48 de ani, din Țanțareni, le-a cerut disperata ajutorul. Potrivit apelantei, fiul sau, in varsta de 25 de ani, care locuia la același domiciliu , a starnit…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit dupa ce a fost lovita de un cap de TIR. Rotile masinii au izbit-o si au trecut peste corpul sau, in timp ce aceasta se afla pe trecerea de pietoni si traversa regulamentar. Soferul capului de TIR circula dinspre Tesatura catre Tomesti. „Politistii au fost sesizati…

- O femeie in varsta de 42 de ani, aflata intr-o casa din localitatea sibiana Rusciori, a fost ranita, sambata seara, dupa ce un perete al imobilului, daramat de o mașina, a cazut peste ea. Șoferul a abandonat autoturismul și au fugit.Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs sambata seara…