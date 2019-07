Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut un individ in varsta de 34 ani, locuitor a Capitalei, pentru pungașie. Anterior acesta s-a dovedit a fi judecat pentru infracțiuni similare.Incidentul a avut loc in troleibuzul de pe ruta nr.22, pe bd.

- Politistii din cadrul Serviciului Omoruri efectueaza cercetari in cazul unei femei care a fost gasita moarta intr-o casa la curte, in sectorul 2 al Capitalei, au informat, sambata seara, reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit acestora, cadavrul,…

- Polițiștii au reținut o femeie in varsta de 50 de ani, locuitoare a Capitalei. Aceasta este suspectata pentru furt din locuința.La data de 18 aprilie, la Inspectoratul de Poliție Buiucani, s-a adresat un barbat in varsta de 34 ani, proprietarul locuinței de pe str. N.

- O persoana in varsta de 71 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN13E, pe raza localitatii Barcani. Traficul a fost blocat in urma accidentului. "Din primele informatii, o femeie de 71 de ani a fost lovita de un autoturism, aceasta pierzandu-si viata in urma impactului.…

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.

- Circulatia auto in zona centrala a Capitalei va fi restrictionata, cu ocazia vizitei Papei Francisc, iar pentru a veni in sprijinul bucurestenilor aplicatia Waze a creat evenimentul "Vizita Papa Francisc". "Aplicatia arata restrictiile auto din zona centrala a Capitalei, pe tot parcursul…

- Tragedie, seara trecuta, in sectorul doi al Capitalei. O adolescenta de 16 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unui bloc. Politistii au deschis un dosar de moarte suspecta si iau in calcul...

- Brigada Rutiera a Capitalei a resistematizat, miercuri, circulatia in Piata Victoriei din Bucuresti, unde peste 1.500 de taxiuri s-au strans deja pentru a protesta fata de Ordonanta de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”. Organizatorii anunta ca se vor strange peste 5.000 de masini, iar politistii…