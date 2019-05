O femeie din Capitala, gasita moarta pe o plaja din Mamaia Anchetatorii incearca sa puna cap la cap informatiile pe care le aduna pentru a elucida conditiile in care a sfarsit o femeie in varsta de 46 de ani. In prima faza trebuie spus ca, dupa ce au fost alertati telefonic, prin sistemul 112, despre faptul ca a fost gasita o femeie care avea nevoie de […] O femeie din Capitala, gasita moarta pe o plaja din Mamaia is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

