Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| O oaie moarta, abandonata la marginea drumului in Șard. Risc pentru sanatatea populației O oaie moarta a fost abandonata in marginea drumului in Șard. O locuitoare din zona a semnalat acest lucru pe contul personal de facebook. O oaie moarta a fost abandonata la marginea…

- Rusoaica Margarita Plavunova, specialista in probele de sprint si garduri, a murit la varsta de 25 de ani, in timp ce se antrena. Moartea ei a fost confirmata pe Instagram de iubitul sau, atletul Pasha Sedykh.

- Autoritatile din Valcea au solicitat un elicopter SMURD pentru una din cele noua victime ale accidentului de duminica, de la Caineni, in urma caruia un microbuz cu 19 persoane la bord s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului dupa ce s-a izbit de au autoturism, au informat reprezentantii…

- La data de 7 august a.c., politisti din cadrul Politiei Orașului Targu Carbunesti au fost sesizati de catre reprezentanti ai spitalului din localitate, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o femeie, de 47 de ani, din comuna Licurici, care a declarat ca a fost victima unui accident…

- Patru tineri au fost filmati in timp ce stau pe capota unei masini care strabatea Transfagarasanul! Tinerii inconștienți se prindeau de crengile de pe marginea drumului si și-au riscat viața. Imaginile au ajuns pe Facebook, iar politistii au demarat o ancheta ca sa afle identitatea soferului, a notat…

- Un tânar în vârsta de 18 ani, sofer începator, din comuna Izvoare, a ajuns la spital, noaptea trecuta, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea în alte doua autoturisme parcate pe marginea drumului DJ 546,

- Barbatul de 75 ani care a ucis si transat o femeie, de 67 ani, al carei cadavru a fost gasit pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile. Magistratii Tribunalului Galati au admis masura arestului preventiv solicitata de Parchetul de…

- Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , conform Agerpres.ro. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi…