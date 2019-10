Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie a ajuns dupa gratii, fiind acuzata ca "și-a batut soțul la cap" sa faca curațenie in casa. In urma acuzațiilor, femeia a recunoscut ca i-a spus barbatului sa faca curat, insa a negat ca ar fi comis o infracțiune, potrivit Mirror. Valerie Neal, in varsta de 59 de…

- Un buzoian de 31 de ani a apelat S.N.U.A.U. 112 și a sesizat ca, in urma cu putin timp, in timp ce se afla pe Soseaua Nordului din municipiul Buzau a fost agresat de doi barbati care au incercat sa-i sustraga bunuri si bani din autoturism. Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului s-a deplasat…

- Trei tineri au ajuns in arestul IPJ Buzau, dupa ce polițiștii de Investigații Criminale și cei ai SAS Buzau i-au reținut in trafic, la capatul unei ample operațiuni de urmarire și capturare desfașurate asta-seara. Cei trei tineri, care se deplasau cu un autoturism BMW inmatriculat in Bulgaria, au fost…

- Acțiune spectaculoasa a polițiștilor din Buzau. Ofițerii de la Crima organizata și luptatorii SAS au arestat un barbat de 34 de ani, banuit ca este membru al mafiei italiene. El era dat in urmarire internationala si cautat de poliția italiana de mai multa vreme.

- Magistratii Tribunalului Maramures au hotarat arestarea preventiva pentru 30 de zile a unei femei din comuna Ieud, cercetata pentru incendierea sotului, care ulterior a decedat in urma ranilor suferite, informeaza un comunicat de presa al institutie, remis, vineri, AGERPRES. Conform sursei citate,…

- Un barbat de 57 de ani, din comuna Telești, este cautat de polițiști, dupa ce concubina lui, o femeie de 58 de ani, din aceeași localitate, a cerut ajutor, anunțand ca a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Acesta a fost pus sub urmarire naționala. „La data de 12 august, politisti din cadrul…

- O șoferița care conducea o mașina pe drumul spre litoralul Marii Negre a intrat pe contrasens și era gata sa provoace o tragedie. Norocul ei a fost ca șoferul care circula regulamentar din direcția opusa a observat pericolul și a ieșit de pe carosabil pentru a evita accidentul. Scena a fost surprinsa…

- Ministerul Afacerilor Interne l-a dat in urmarire nationala si internationala pe deputatul Ilan Sor. Actiunea este pusa in sarcina Inspectoratului General al Politiei din cadrul MAI, transmite IPN.