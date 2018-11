Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Lisa, judetul Brasov, este suspectata ca si-a ucis copilul nou-nascut. Cadavrul a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Legala, iar politistii au deschis dosar penal de cercetare pentru pruncucidere.

- Moarte in condiții suspecte in Pitești! O femeie de 72 de ani a fost gasita fara suflare in apartament, avand banda adeziva pe fața. Medicii chemați de urgența au fost nevoiți sa constate decesul victimei. Din primele cercetari, polițiștii iau in calcul toate ipotezele. Alarma a fost data luni dimineața,…

- O descoperire macabra a fost facuta astazi intr-un tren care a oprit in Gara de Vest Ploiesti. Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-unul dintre vagoanele trenului. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.