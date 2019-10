O femeie din Botoșani a născut în șanțul uliței, moșită de două vecine O femeie din Botoșani a nascut in șanț, in noroi, ajutata de doua vecine. Femeia a tot amanat sa plece catre maternitate deși avea dureri, pornind apoi singura pe ulița. Femeia in varsta de 30 de ani a adus pe lume un copil, in șanțul drumului din localitatea Vorniceni, in urma cu cateva zile. Femeia a simțit durerile facerii, dar nu a plecat catre maternitate. Ea a sunat la 112 dupa ce i s-a rupt apa și a cerut sa vina ambulanța, potrivit botosaninews.ro. Numai ca bebelușul s-a grabit sa vina pe lume, astfel ca femeia s-a așezat in șanțul de la marginea drumului și a nascut. A fost vazuta de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

