O femeie din Arabia Saudită a primit statut de refugiat din partea ONU O femeie din Arabia Saudita, care a parasit țara de teama ca familia sa o va ucide și a refuzat sa paraseasca un hotel din Bangkok a primit statutul de refugiat din partea Organizației Națiunilor Unite, au anunțat oficialii australieni, citați de BBC, potrivit Mediafax.



Rahaf Mohammed al-Qunun, în vârsta de 18 ani, a ajuns în Thailanda luni, dupa ce a petrecut 48 de ore pe aeroportul din Bangkok, baricadata într-o camera de hotel, dupa ce a refuzat sa se urce într-un avion spre Kuwait.



There are guards outside Rahaf's hotel room.

Sursa articol: hotnews.ro

