- Unul dintre cei 11 bolnavi de cancer diagnosticati cu virusul gripal AH1N1, internati la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit luni seara, iar alti patru pacienti sunt in stare grava.Potrivit medicilor de la IRO Iasi, o pacienta care suferea de leucemie a murit luni seara,…

- STIRE INITIALA: Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie…

- Copilul in coma izgonit din spital de la Oradea, aflat acum la spitalul Bagdasar-Arseni din capitala, da semne de ameliorare. Este bine hranit și tratat la Terapie Intensiva. Medicii ii vor evalua starea de sanatate.

- Toate persoanele care au intrat in contact cu copilul de patru ani suspect de meningita care a murit la Motru au fost identificate, fiind luate in evidenta de catre medicii de familie, iar imobilele in care locuiesc si Unitatea Primiri Urgente a spitalului au fost dezinfectate, a anuntat, joi seara,…

- Medicii sustin ca prognosticul vital este extrem de rezervat. „A fost trimisa la noi de la Spitalul «Sf. Spiridon», si de atunci se afla in coma, intubata la Anestezie si Terapie Intensiva cu prognostic vital rezervat, fiind vorba despre un caz grav", a precizat dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Alexandra avea o viața normala. Tanara, care este studenta la Facultatea de Litere din Iași, se pregatea sa aiba o cariera in invațamant. A mers la un consult pentru ca se simțea tot mai slabita și avea dureri de gat. Medicii i-au dat o veste infioratoare. Alexandra Ioana Conțu a descoperit…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- O tanara de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la un spital privat din Constanța. Femeia a intrat in stop cardio-respirator, a fost resuscitata și transferata la Spitalul Județean Constanța. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Tanara de 35 de ani a nascut in cursul nopții de…

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- O femeie de 63 de ani a murit la inceputul anului din cauza peritonitei, iar medicii au tratat-o timp de o noapte pentru diabet. Comisia de ancheta a Spitalului Judetean Suceava a concluzionat ca decesul a survenit pe fondul degradarii parametrilor vitali. Medicii suceveni sustin ca nu au gasit nicio…

- Sora lui Dan Bordeianu are o poveste de viata impresionata. Diagnosticata cu o boala crunta, Oana Sorescu nu s-a lasat doborata si si-a luat destinul in propriile maini. Chiar daca medicii nu i-au dat sanse de supravietuire si i-au spus ca mai are doar doua luni de trait, ea nu si-a pierdut niciodata…

- Caz grav în raionul Soroca. Un bebeluș de doar patru luni a decedat sâmbata noapte dupa ce mama a lasat-o sa doarma, scrie unimedia.info Potrivit poliției, fetița a fost vaccinata pe data de 11 ianuarie, iar, ulterior, s-a simțit rau. Sâmbata seara, mama acesteia…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au demarat o ancheta vizând acuzatiile familiei unui barbat în vârsta de 75 de ani care a murit dupa ce a fost transferat de la un spital la altul.

- Georgiana Cimpoi avea 27 de ani si urma sa devina mama pentru prima data Medicii legisti au stabilit cauza decesului Daca medicul obstetrician ar fi trimis gravida la un specialist din Iasi in ziua cand a internat-o la spitalul din Roman, Georgiana putea fi salvata.

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- O mama in varsta de 31 de ani, din Waterbeach, a murit la o zi dupa ce una dintre cele mai mari dorinte i-a fost indeplinita. Diagnosticata cu cancer, Katie Salvage a murit alaturi de sotul si de copilul lor.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Tragedie in seara de Ajun. Un tanar in varsta de 28 de ani, din Capațanești, a murit in aceasta seara, intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unui boiler defect. Prietena lui este in stare grava la spital. Nenorocirea s-a [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Tragedie la Maracineni! | Cosmin…

- Medicii de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi efectueaza astazi primul transplant de celule stem hematopoietice. Beneficiarul transplantului este un barbat de 47 de ani diagnosticat cu un cancer rar - mielom multiplu, cunoscut si cu numele de Boala Kahler. In urma cu mai putin de o luna,…

- Doi copii din orasul ialomitean Cazanesti se zbat intre viata si moarte la spital, dupa ce au fost diagnosticati cu rujeola. Boala contagioasa i-a afectat grav pe cei doi micuti: unul de un an si patru luni, celalalt de 4 ani. Directia de Sanatate Publica din Ialomita a anuntat ca niciunul dintre ei…

- O proaspata mamica in vasta de 20 de ani a murit la doar cateva ore dupa ce medicii au diagnosticat-o cu gripa. Tinerei i s-a facut rau la munca, iar sora ei a decis sa o duc la spital, dupa ce starea ei s-a inrautațit.

- Caz incredibil la Spitalul Județean de Urgența din Piatra-Neamț, unde o tanara de 23 de ani a murit la o zi dupa ce a dat naștere unui copil, medicii permițand o naștere naturala deși se știa ca pacienta are probleme cardiace. O tanara cu probleme cardiace a murit la scur timp dupa ce a nascut, medicii…

- Caz incredibil la Spitalul Județean de Urgența din Piatra-Neamț, unde o tanara de 23 de ani a murit la o zi dupa ce a dat naștere unui baiețel. "A decedat o pacienta de 23 de ani in urma unei tulburari de ritm cardiac, dupa ce a nascut natural (un baiețel). Sarcina era in 41 de saptamani și…

- Sinucidere la un spital din Ramnicu Valcea. Un barbat de 68 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul patru, dupa ce și-a anunțat apropiații ca va face acest gest șocant. Barbatul de 68 de ani a inceput sa ii ameninte pe cei din jurul sau ca se va arunca. Pana sa apeleze cineva la 112, barbatul…

- Doi bebelusi nascuti prematur au murit la Maternitatea “Cuza Voda” din Iași, dupa ce au fost infectati cu bacteria Klebsiella. Alti doi se afla sub supraveghere medicala, dupa ce ar fi fost infectati cu aceeasi bacterie. Directia de Sanatate Publica Iasi si conducerea Maternitatii “Cuza Voda” din oras…

- Scandal uriaș in Moldova, dupa ce doi bebeluși au murit din cauza bacteriilor la Maternitatea din Iași, in condiții suspecte. Reprezentanții celei mai mari maternitați din Moldova recunosc ca pruncii prematuri s-au stins din cauza bacilului Klebsiella, iar infecția nu ar fi fost capatata neaparat din…

- Doi tineri, de 22 și 23 de ani, au murit ieri, 25 noiembrie in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Varvareuca din raionul Florești.Impactul violent a avut loc intre doua autoturisme.

- Ar putea sa va intereseze: In stare grava 9.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 Mențin starea de urgența 14.06.2010 Un grav accident de circulație s-a produs în aceasta dimineața la intersecția dintre DN39 și A4, în apropiere de localitatea…

- Trei bebeluși infometați de bona in Ialomița au ajuns in stare grava la spital, dupa ce nu ar fi fost hraniți de cea care era responsabila sa aiba grija de ei. Potrivit medicilor, micuții sufereau de anemie severa pentru ca aveau jumatate din greutatea normala pentru varsta lor. Bona, o femeie de 30…

- Inca o tragedie romaneasca pe strazile din Italia. O femeie a murit pe loc o fetita de 5 ani este in stare grava, dupa un impact groaznic intre un Mercedes si un Fiat Punto. Alte sapte...

- O fetița in varsta de 10 ani a decedat in urma unui accident ce a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații doljene Lazu. In urma unui impact intre doua autoturisme, alte doua persoane au fost ranite, fiins transportate in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Conform polițistilor…