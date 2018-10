O femeie dezbrăcată s-a plimbat printr-o intersecție din Timișoara! (video) O femeie dezbracata s-a plimbat printr-o intersecție din Timișoara. Nimeni nu a reacționat o buna perioada de timp. Imaginile incredibile arata o femeie intre doua varste care se dezbraca, iși pune hainele pe jos, apoi incepe sa se plimbe prin intersecția respectiva. Scena uimitoare a avut loc la intersecția bulevardului Cetații cu Calea Bogdaneștilor din […] The post O femeie dezbracata s-a plimbat printr-o intersecție din Timișoara! (video) appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

