Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Cincinat Pavelescu, zona Cartier Medeea din Constanta. Din primele informatii, o persoana a fost ranita. Victima are traumatism la membrul superior.Soferul care a produs accidentul a fugit de la fata locului.Un echipaj SAJ se afla la fata…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a impușcat doua persoane, printre care o femeie insarcinata. Incidentul a avut loc in Sussex, Marea Britanie. Paramedicii au ajuns imediat la fața locului pentru a incerca sa salveze femeia insarcinata și pe copilul ei. Emma Nicholson se…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Sambata, pe raza comunei Apahida, s-a produs un accident grav de circulatie provocat de catre un barbat care nu avea permis de conducere. La data de 10 martie, in jurul orei 19:30, pe DN 16, pe raza comunei Apahida, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane si avarierea unui…

- IRESPONSABIL… In aceasta seara, in jurul orelor 21,00, pe strada Dimitrie Bolintineanu, din municipiul Vaslui, s-a produs un accident de circulație. Doua vehicule s-au ciocnit in trafic, iar, in urma impactului, una dintre mașini (un Matiz, condus de o șoferița) a fost proiectata pe trotuar, unde a…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata miercuri seara de un accident rutier produs pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Jucu. In evenimentul produs in jurul orei 16,45 au fost implicate doua autovehicule, care au intrat in coliziune. Potrivit cercetarilor efectuate de polițiști,…

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- O femeie de 72 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a incercat sa ajute o alta femeie lovita de o masina, intr-o statie de autobuz din Medias, judetul Sibiu, Romania si a cazut in sant. Soferul care a lovit femeia a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala Galanești au sesizat luni dimineața, in jurul orei 09.00, faptul ca in timpul nopții care trecuse, un barbat de 32 de ani din comuna, care a condus un autoturism VW Passat pe un drum comunal din satul Hurjuieni, a tamponat un alt autoturism și a disparut de la ...

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Un accident grav a avut loc in urma cu scurt timp, in Capitala. Incidentul a avut loc in zona Calea Mosilor. Potrivit informatiilor obtinute de Romania TV, in accident au fost implicate doua autovehicule. Motivul ar fi faptul ca unul dintre soferi nu a respectat culoarea rosie a semaforului.Unul…

- O femeie de 46 ani, din municipiul Bucuresti, a produs un accident care s-a soldat cu doua victime ranite usor. Ieri, in jurul orei 14.35, femeia a condus un autoturism pe str. Cometei, iar la intersectia cu str. Stefan cel Mare nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire”, a patruns in intersectie…

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul e blocat pe ambele sensuri de mers.

- Pentru o femeie din Chisinau primavara a inceput altfel. Indignata de cele intamplate aceasta a cerut ajutorul internautilor pentru a gasi o soferita care i-a avariat automobilul si aceasta a fost deja identificata.

- Un grav accident de circulație a avut loc duminica, 25 februarie in jurul orei 17, pe raza comunei Poieni județul Cluj, accident in care a fost implicat și un conducator auto din județul Salaj. Conform primelor verificari ale Poliției rutiere, un barbat de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un…

- Un accident grav s-a produs, miercuri dupa-masa, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism Audi condus cu viteza pe sensul de coborare a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un Logan care circula regulamentar pe sensul de urcare. In urma impactului, trei persoane au fost ranite grav.…

- In urma cu putine momente un accident s-a produs in fata unui liceu important din Pitesti. Nefericitul eveniment s-a produs in fata Colegiului National !Alexandru Odobescu". Din primele informatii, un pieton a fost ranit. Revenim cu informatii! Ultima actualizare: Miercuri, 21 Februarie 2018…

- Polițistii au fost informați in timpul nopții de duminica spre luni, in jurul orei 01.00, despre producerea unui accident rutier pe un drum județean din localitatea Burla. La fața locului oamenii legii au identificat doua persoane ranite usor, un barbat de 31 de ani si un tanar de 20 de ani, ambii ...

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul European 81, la iesirea din municipiul Satu Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare, in urma impactului dintre doua masini pe E 81, la iesirea…

- Vremea rea a dus la producerea mai multor accidente in Arges. Un astfel de eveniment s-a produs si in Pitesti. Astfel, un accident s-a produs pe Calea Bascov. O femeie a traversat pe trecerea de pietoni, numai ca acest lucru nu a scapat-o de la probleme. Aceasta a fost lovita de o masina condusa…

- Un barbat din Dej, pasager intr-un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din Șimișna, a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident produs pe raza localitații salajene Glod.

- Din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum, o femeie din localitatea Simisna a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat intr-un cap de pod, scrie sportulsalajean.ro. In urma impactului, un barbat din Dej a fost ranit. Evenimentul…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Se pare…

- La data de 08 februarie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Potrivit…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- DN 14, intrare in Sura Mare dinspre Sibiu: șoferul unui autoturism care circula catre Mediaș nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta și, ca urmare, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus. Read More...

- Tragedie in judetul Arad, la Ghioroc. In cursul noptii trecute, in jurul orei 23, un barbat a iesit de pe drum si a cazut cu masina in lac. Martorii evenimentului au sunat la 112 a fost anuntat evenimentul. Politistii din Ghioroc au sosit in scurt timp, dar masina nu s-a mai vazut. „La data de […] The…

- Un șofer din Alba a fost ranit ușor dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs in municipiul Hunedoara. Aflat la volanul unui autoturism, acesta a fost lovit intr-o intersecție de un autoturism condus de un șofer baut, care a parasit locul incidentului. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Un sofer urmarit de politisti dupa ce a fost surprins de radar cu viteza peste limita si nu a oprit la semnalul de oprire a pierdut la un moment dat controlul directiei, intrand cu masina in gardul unei case. In urma testarii cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat ca cel care a produs ...

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Un grav accident rutier a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei 01.00, pe un drum din localitatea Doroteia al orașului Frasin. In timp ce conducea un autoturism VW pe DJ 177A, un barbat de 31 de ani din comuna Stulpicani nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a ...

- Polițiștii Serviciului Rutier Mehedinți au fost sesizati azi noapte de catre un barbat, cu privire la faptul ca, pe DN56C, in afara localitații Gogosu, județul Mehedinți a avut loc un accident de circulație soldat cu o victima. La fața locului ...

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- update: O persoana a fost declarata decedata de catre medicii sositi la fata locului. Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe Centura de Est, in zona combinatului Teleajen. Potrivit ISU Prahova, un autoturism s-a rasturnat langa poarta 4 a uzinei. Sunt…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Un accident rutier s-a produs marti, la iesire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului national 1 B. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre masinile implicate in accident ar fi…

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- Accident petrecut aseara la Turnu-Severin. Pe o strada acoperita cu zapada inghetata, o tanara de 31 de ani a calcat frana, iar autoturismul pe care il conducea a alunecat intr-un stalp, apoi a ricosat intr-un taxi.

- Un barbat a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost implicat intr-un eveniment rutier. Pe 9 ianuarie 2018, in jurul orei 18, un șofer de 26 de ani din Maguri Racatau circula cu o autoutilitara prin Luna de Jos, in comuna Dabaca. Din cauza neatenției, a acroșat cu oglinda retorvizoare un barbat…

- IPJ Suceava a fost sesizat luni seara despre faptul ca, pe DJ 209A din comuna Malini, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane, iar conducatorul auto a plecat de la fața locului.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe DJ ...

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Doi barbati, unul de 46 de ani și altul de 21 de ani, au murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astazi, 4 ianuarie, în jurul orei 05.30, în apropiere de o stație PECO la marginea orașului Stefan Voda. Solicitata de IPN, Inga Petrov,…