Stiri pe aceeasi tema

- Un italian în vârsta de 47 de ani a depus o plângere împotriva sotiei sale, o românca de 46 de ani, sustinând ca femeia îl batea si hartuia, a anuntat politia din localitatea Monte San

- O romanca din Italia a primit ordin de restrictie dupa ce si-a batut sotul italian, relateaza Adevarul.Victima, un barbat de 47 de ani din localitatea Monte San Giusto, a facut o plangere impotriva romancei si sustine ca femeia il batea.Publicatia Corriere Adriatico relateaza cazul…

- Unei romance de 46 de ani i s a interzis sa se mai apropie de locuinta sa din localitatea italiana Monte San Giusto, provincia Macerata, unde locuia cu sotul sau, un barbat italian de 47 de ani. Potrivit ziarului Corriere Adriatico, citat la rotalianul.ro, carabinierii au descoperit ca barbatul italian…

- Potrivit ziarului Corriere Adriatico, citat la rotalianul.ro, carabinierii au descoperit ca barbatul italian suferea deja de ceva timp agresiuni din partea soției romance, care se pare ca se casatorise cu el sperand la o viața mai buna din punct de vedere financiar. In schimb, pe masura ce timpul…

- O femeie de 86 de ani a murit carbonizata in incendiul care i-a cuprins locuinta din Corbu de Jos, judetul Constanta, in timpul noptii de sambata spre duminica. Sotul ei are arsuri grave si a fost transportat la spital.

- O noua lovitura de teatru in cazul telenovelei sfarșitului de an din lumea buna. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Ex-soția celui mai bogat primar din Capitala rupe tacerea. Sorina Stan a facut declarații uluitoare, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. (CITEȘTE ȘI: A DEPUS…

- Femeia acuzata ca si-a omorat sotul in decembrie 2016 si apoi l-a transat a primi luni mandat de arestare pentru 30 de zile, din partea unei instante a Tribunalului Braila.In momentul in care a fost adusa la Tribunal, femeia a negat ca si-ar fi omorat partenerul de viata.

- O americanca iute la manie, care spunea ca „iubește” sa-și bata soțul, a trecut la un nivel superior: l-a impușcat. Și nu oricum, ci in fața celor trei copii minori! Kayla Giles, in varsta de 31 de ani, era desparțita de Thomas Couttee, barbatul cu care avea trei copii, dar de cate ori se intalnea cu…