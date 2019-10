O femeie de afaceri celebră, găsită împuşcată într-o maşină. Cutremurător ce se afla lângă trupul neînsufleţit Tragedia a avut loc in Bulgaria și a șocat toata țara. O ancheta ampla a fost deschisa de catre procurori și polițiști. Femeia de afaceri avea 46 de ani și a fost gasita fara suflare in autoturism, cu o plaga la cap, in cartierul Mladost din Sofia. Se pare ca femeia a fos timpuscata in cap. Langa cadavru oamenii legii au gasit un trandafir alb, lucru care ii face pe anchetatori sa se gandeasca la un omor pasional sau chiar la un asasinat comandat prin lasarea unui mesaj. SOC IN SHOWBIZ. O cantareata romanca a fost impuscata de sot. Detalii terifiante Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- O femeie de afaceri de 46 de ani din Bulgaria a fost gasita moarta in mașina personala, impușcata in cap.Descoperirea a fost facuta aseara, in jurul orei 20:50, chiar de catre soțul ei.

