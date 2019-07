O femeie de 60 a murit după ce a fost lovită de o motocicletă. Cine a fost de vină Un accident rutier mortal a avut loc, in aceasta seara, in zona Izvor de la iesirea din municipiul Hunedoara, spre Deva, scrie adevarul.ro . Un motociclist in varsta de 30 de ani a lovit o femeie de 60 de ani, care traversa strada. Victima a fost preluata de un echipaj medical si transportata la spitalul […] Articolul O femeie de 60 a murit dupa ce a fost lovita de o motocicleta. Cine a fost de vina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Tragedie, joi seara, la iesirea din municipiul Hunedoara. O femeie, în vârsta de aproximativ 60 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o motocicleta. În urma impactului violent, victima a fost aruncata pe sosea.

