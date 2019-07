Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Timisoara au emis o prima sentinta intr-un dosar in care proprietara unei pisici i-a dat in judecata pe medicii care au tratat animalul, acuzandu-i de malpraxis si cerandu-le daune morale de 1 leu. Unul dintre medicii acuzati de malpraxis a deschis la randul sau proces, cerand…

- "Experienta acumulata in timp si ideea ca pot sa fac ceva, acum, intr-o perioada putin mai complicata pentru partidul nostru sunt lucrurile care ma motiveaza sa candidez pentru functia de secretar general al PSD. In primul rand, experienta si echilibrul meu pot sa ajute partidul. Pana la…

- Accident grav in urma cu puțin timp in județul Constanța, susține Romania TV. O femeie a decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru șoferința in varsta de 58 de ani. Din primele cercetari se pare ca femeia a pierdut controlul…

- O ambulanta care venise sa acorde primul ajutor unei femei care a incercat sa se sinucida a ramas impotmolita intr-un rau, la Jitia, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea.

- Nadia Bokody, o femeie din Australia a reușit sa șocheze medicii! Dupa ce a divorțat, aceasta a inceput sa-și achiziționeze tot mai multe vibratoare cu diverse funcții, dar unul dintre ele a fost la un pas de a-i fi fatal!

- Jasmine, o fetița de 16 ani, din Skegness, Marea Britanie a ajuns la spital pentru ca se simțea rau. Medicii au constatat ca fata suferea de peritonita. Realitatea era de fapt mult mai grava. Micuța...