Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ieseni au trimis in Marea Britanie o femeie de etnie roma originara din Barlad acuzata de trafic de carne vie. Diamanta Bratianu poate fi una dintre primele victime romane ale unei legi intrata in vigoare in 2015 in Marea Britanie, care pedepseste cu inchisoare pe viata traficantii de persoane.…

- Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Ciocana, anunta ca a finalizat si transmis in judecata cauza penala de invinuire a unui locuitor al comunei Tohatin de comiterea furtului, actiunilor violente cu...

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au fost protagoniștii unor momente tensionate ce s-au petrecut chiar in sediul poliției. In cursul zilei de sambata, cei doi au mers sa negocieze cu jurnalistul care l-a acuzat de agresiune pe soțul vedetei.(CITEȘTE ȘI: FOTO / SOTUL OANEI ZAVORANU, PRINS INTR-UN SCANDAL…