- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca dupa discutia cu directorul STS, acesta a recunoscut ca angajata care a vorbit cu nepoata lui atunci cand a sunat la 112 a avut un ton nepotrivit. „L-am intrebat pe domnul director daca i se pare normala atitudinea operatorului STS fata…

- O femeie de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, județul Olt, a depus marti, 13 august 2019, o plangere la Politia Caracal, reclamand ca ar fi fost batuta si violata de suspectul de crima din Caracal. Aceasta a spus ca se afla la Gheorghe Dinca pentru a-i face curatenie in gospodarie, evenimentul…

- Femeia de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, a depus marti, 13 august 2019, o plangere la Politia Caracal, reclamand ca ar fi fost batuta si violata de suspectul de crima din Caracal. Se pare ca aceasta se afla la Gheorghe Dinca pentru a-i face curatenie in gospodarie, evenimentul petrecandu-se…

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-ar fi violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, a inceput sa comunice cu procurorii, au precizat surse apropiate anchetei pentru Antena3. Barbatul le-ar fi povestit anchetatorilor despre perioada in care a locuit in Italia și ce a facut acolo de-a…

- Procurorii și polițiștii au reluat, joi, cautarile in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, pentru a șaptea zi consecutiva. Barbatul a fost adus ca in fiecare din zilele anterioare pentru a asista la cautari. Joi se implinesc doua saptamani de la momentul in care Alexandra Maceșanu a sunat la 112 anunțand…

- In primele zile ale anchetei de la Caracal, polițiștii au descins și la fosta locuința a lui Gheorghe Dinca, un apartament aflat la etajul doi al unui bloc pe strada Intrarea Muzeului, din Caracal. Numai ca Dinca nu mai locuiește acolo de mai bine de zece ani, conform declaraților locatarilor. Dinca…

- Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ar fi facut parte dintr-o grupase extrem de periculoasa, ce promitea fetelor din Romania locuri de munca, dupa care erau obligate sa se prostitueze.

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…