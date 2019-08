Stiri pe aceeasi tema

- Eugenie Bouchard (25 de ani, 112 WTA) a pierdut meciul din turul 1 de la Rogers Cup cu Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, insa n-a parut deloc afectata de infrangere. „Genie" a postat pe contul ei de Instagram o poza alaturi de Bianca Andreescu, jucatoare din Canada cu origini romanești,…

- O femeie din comuna Padeș a cerut ajutorul polițiștilor, marți, anunțand ca fiica sa a plecat luni de acasa și nu s-a mai intors. Adolescenta a fost pusa in urmarire, iar dupa cateva ore a revenit la domiciliu. Oamenii legii au stabilit ca minora ar fi plecat de acasa, dupa o cearta cu mama…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din Lugoj, este cercetata penal dupa ce și-a abandonat mama moarta intr-o padure. Femeia in varsta de 86 de ani ar fi murit acasa, anul acesta, in luna martie, iar fiica ei a dus-0, cu un scaun cu rotile, intr-o padure din apropierea Lugojului, la Oloșag,…

- O mama din Marea Britanie care și-a omorat in bataie fiica de 7 luni a fost condamnata pentru 6 ani, conform Dailymail. Shalina Padmanabha, de 33 de ani, a abuzat-o pe micuța Shagun timp de trei luni....

- Sally-Ann Fricker a spus ca era la cumparaturi an Bath, alaturi de fiica si cei doi nepoti ai sai, atunci cand un porumbel a ajuns chiar in fata lor, scrie BBC.Sally-Ann Fricker a spus ca era la cumparaturi an Bath, alaturi de fiica si cei doi nepoti ai sai, atunci cand un porumbel a ajuns chiar in…

- Ieri au avut loc un nou termen la Procesul Colectiv și, totodata, o comemorare organizata de Asociata Colectiv GTG 3010 Au venit ieri doar cativa dintre parintii celor morti in urma tragediei. „Accidente se intampla, pot sa accept asta. Dar nu pot accepta ce s-a intamplat in spitale, dupa ce ei au ajuns…

- Simona Halep, locul 3 WTA, 27 de ani, apare in ultima reclama a companiei Nike, difuzata chiar in prima zi de Roland Garros. Descrierea reclamei Nike cu Simona Halep: „Niciodata nu ești prea mic ca sa visezi la lucruri mari!" Just do it. Cand era copil, Simona Halep i-a spus lumii ca vrea sa fie o…

- Anul trecut, fanii din intreaga lume au vazut-o pe cantareața israeliana Netta Barzilai ridicand trofeul Eurovision Song Contest, ea devenind caștigatoarea celui mai mare eveniment muzical live din lume. Acesta a reprezentat un moment care a declanșat conversații intense pe Facebook, intre grupurile…