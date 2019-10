Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 73 de ani a murit, joi, dupa ce a cazut de la ferestra apartamentului in care locuia, situat la etajul sase al unui bloc din municipiul Craiova. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care femeia si-a pierdut viata.

- Moartea unei tinere de aproximativ 25 de ani ridica multe semne de intrebare. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Capitala. Fata a cazut miercuri noapte de la etajul zece al unui bloc din sectorul șase. Martori la scena cumplita au fost cațiva oameni care treceau…

- Doua persoane au cazut in gol, duminica dupa pranz, de la etajul al cincilea al unui bloc din Baia Mare. La ora transmiterii acestui material, echipajele de salvatori se afla la fata locului. Medicii au constatat ca una dintre cele doua persoane a murit, in timp ce celalalt este in stare grava, fiind…

- O fetița de doar 4 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut aseara de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Rașcani, din Chișinau. Fetița de 4 ani se juca in apropierea geamului impreuna cu sora ei, in varsta de 6 ani. La un moment dat, cea mica s-a sprijinit pe plasa de la geam, care s-a deshiis, iar…